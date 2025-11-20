Η MRB πραγματοποίησε δημοσκόπηση για το OPEN, καταγράφοντας τη γνώμη των πολιτών για το πολιτικό σκηνικό.
Με βάση την εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, με διαφορά 15,6 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ που καταλαμβάνει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Πιο αναλυτικά, η εκτίμηση ψήφου:
Νέα Δημοκρατία: 29,1%
ΠΑΣΟΚ: 13,5%
Ελληνική Λύση: 10,7%
Πλεύση Ελευθερίας: 9,2%
ΚΚΕ: 8,7%
Φωνή Λογικής: 5,9%
ΣΥΡΙΖΑ: 4,8%
Νίκη: 3%
ΜέΡΑ 25: 2,6%
Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%
Νέα Αριστερά: 2%
Το προβάδισμα της ΝΔ παραμένει και στην πρόθεση ψήφου, με τα ποσοστά να διαμορφώνονται ως εξής:
Νέα Δημοκρατία: 22%
ΠΑΣΟΚ: 10,2%
Ελληνική Λύση: 9%
Πλεύση Ελευθερίας: 7%
ΚΚΕ: 6,6%
ΣΥΡΙΖΑ: 3,6%
Φωνή Λογικής: 4,5%
ΜέΡΑ 25: 2%
Κίνημα Δημοκρατίας: 1,8%
Νίκη: 2,3%
Νέα Αριστερά: 1,5%
Οι πολίτες μεταξύ άλλων ρωτήθηκαν για το αν τα κόμματα που υπάρχουν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της κοινωνίας.
Το 68,1% θεωρεί ότι πρέπει να δημιουργηθούν νέα κόμματα, ενώ το 25,1% είναι ικανοποιημένο από τους πολιτικούς φορείς που υπάρχουν.
Όσον αφορά τις ενεργειακές συμφωνίες που σύναψε η Ελλάδα με τις ΗΠΑ, το 49,3% έχει θετική άποψη, έναντι του 34,6% που αντιμετωπίζει αρνητικά την εξέλιξη.