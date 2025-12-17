Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 48χρονος Έλληνας, καταζητούμενος για φοροδιαφυγή στη Γερμανία ύψους 29,6 εκατομμυρίων ευρώ, σε εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο και ουσιαστική διοικητική εμπλοκή σε εταιρικό σχήμα με έδρα το Βερολίνο, μέσω του οποίου πραγματοποιούσε εικονικές εμπορικές συναλλαγές και υπέβαλε αιτήματα για παράνομες επιστροφές φόρου κύκλου εργασιών.

Η έρευνα αποκάλυψε τη συμμετοχή του σε επτά περιπτώσεις φοροδιαφυγής, με τη συνολική ζημία για το γερμανικό Δημόσιο να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 29,6 εκατ. ευρώ.

Κατά την έρευνα στην οικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων: δύο hardware πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων, τέσσερα laptop, τρία τάμπλετ, ένας υπολογιστής-οθόνη, εξωτερικός σκληρός δίσκος, έξι φορητές μονάδες αποθήκευσης, τέσσερις τραπεζικές κάρτες, ένα PlayStation 5, οκτώ κινητά τηλέφωνα, τρεις κάρτες SIM, σφραγίδα αλλοδαπής εταιρείας, μία δίκυκλη μοτοσικλέτα, καθώς και χρηματικό ποσό 5.000 ευρώ και 100 δολαρίων ΗΠΑ.

Τα ψηφιακά πειστήρια θα παραδοθούν στις γερμανικές αρχές για περαιτέρω επεξεργασία, ενώ το κατασχεθέν χρηματικό ποσό θα αποδοθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο 48χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το αίτημα έκδοσής του στη Γερμανία.