Η εορταστική φορολοταρία Δεκεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί στο τελευταίο δεκαήμερο του έτους, προσφέροντας χρηματικά έπαθλα έως και 100.000 ευρώ. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, η κλήρωση αυτή θα διεξαχθεί επιπλέον της καθιερωμένης μηνιαίας φορολοταρίας.

Στην εορταστική κλήρωση θα αναδειχθούν δώδεκα (12) τυχεροί λαχνοί που θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ ο καθένας. Επιπλέον, θα υπάρξουν και νικητές που θα λάβουν χρηματικά έπαθλα ύψους 1.000 ευρώ.

Ποιοι λαχνοί συμμετέχουν

Στην εορταστική κλήρωση συμμετέχουν όλοι οι λαχνοί που έχει συγκεντρώσει κάθε πολίτης από τις έντεκα μηνιαίες κληρώσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Φεβρουαρίου και Δεκεμβρίου 2025. Για τον υπολογισμό των ποσών που προέρχονται από αδιάθετα υπόλοιπα προηγούμενων κληρώσεων, λαμβάνονται υπόψη οι κληρώσεις από τον Φεβρουάριο έως και τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Ποιοι πολίτες εξαιρούνται

Όσοι έχουν κερδίσει έπαθλο αξίας τουλάχιστον 5.000 ευρώ σε μία ή περισσότερες μηνιαίες κληρώσεις δεν συμμετέχουν στις υπόλοιπες μηνιαίες κληρώσεις του ίδιου έτους.

Όσοι έχουν κερδίσει 50.000 ευρώ σε μηνιαία κλήρωση δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην εορταστική κλήρωση του ίδιου ημερολογιακού έτους.

Η εορταστική φορολοταρία αποτελεί μία ακόμα ευκαιρία για τους πολίτες να κερδίσουν μεγάλα χρηματικά έπαθλα, ενισχύοντας το κίνητρο για συμμετοχή και την κανονική χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών.