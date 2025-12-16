Η εορταστική φορολοταρία του Δεκεμβρίου 2025, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο τελευταίο δεκαήμερο του έτους, προσφέρει σπουδαία χρηματικά έπαθλα που φτάνουν μέχρι και τις 100.000 ευρώ. Αυτή η ειδική κλήρωση έρχεται να προστεθεί στις ήδη καθιερωμένες μηνιαίες κληρώσεις του έτους, δίνοντας στους πολίτες μια τελευταία ευκαιρία να κερδίσουν μεγάλα ποσά. Εννέα μήνες αδιάκοπης συμμετοχής και συλλογής λαχνών καταλήγουν σε δώδεκα μεγάλες νίκες, αλλά και σε επιπλέον έπαθλα αξίας 1.000 ευρώ.

Δείτε ποιοι λαχνοί συμμετέχουν και ποιοι πολίτες εξαιρούνται από αυτήν την εορταστική διαδικασία

Στην εορταστική κλήρωση θα συμμετάσχουν όλοι οι λαχνοί που έχουν συγκεντρωθεί αθροιστικά για κάθε πολίτη από τις έντεκα μηνιαίες κληρώσεις που θα έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ Φεβρουαρίου και Δεκεμβρίου 2025.

Για τον υπολογισμό των ποσών που προέρχονται από τα αδιάθετα υπόλοιπα προηγούμενων κληρώσεων, λαμβάνονται υπόψη οι μηνιαίες κληρώσεις από τον Φεβρουάριο έως και τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Ποιοι πολίτες εξαιρούνται

Από τη συμμετοχή εξαιρούνται: