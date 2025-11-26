Η 49η δημόσια κλήρωση της φορολοταρίας ολοκληρώθηκε σήμερα, χαρίζοντας χρήματα σε 556 τυχερούς πολίτες που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές τον Οκτώβριο 2025. Από 1.000 έως 50.000 ευρώ, τα χρηματικά έπαθλα της κλήρωσης προσφέρουν μικρές και μεγάλες «ανάσες» στους τυχερούς, ενώ η συμμετοχή είναι αυτόματη για όσους χρησιμοποιούν κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής. Όσοι δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό για την πίστωση των χρημάτων έχουν προθεσμία τριών μηνών για να το κάνουν, ώστε να πάρουν το έπαθλο που τους αναλογεί.

Τα έπαθλα της φορολοταρίας

Στη μηνιαία κλήρωση της φορολοταρίας, 556 τυχεροί τυχεροί λαχνοί κερδίζουν έπαθλα που κυμαίνονται από 1.000 έως 50.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, κάθε μήνα η φορολοταρία θα διανέμει τα εξής ποσά σε 556 τυχερούς:

1.000 ευρώ κερδίζουν 500 τυχεροί φορολογούμενοι

5.000 ευρώ κερδίζουν 50 τυχεροί φορολογούμενοι

20.000 ευρώ κερδίζουν 5 τυχεροί φορολογούμενοι

50.000 ευρώ κερδίζει ένας «υπερτυχερός»

Δείτε ΕΔΩ τους λαχνούς που κερδίζουν

Πώς γίνεται η πληρωμή των κερδών

Η πληρωμή των επάθλων γίνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τα χρηματικά έπαθλα πιστώνονται στον λογαριασμό πληρωμών που έχει δηλώσει ή θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος για το σκοπό αυτό στο myAADE της ΑΑΔΕ, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» και στον οποίο απαιτείται να εμφανίζεται ως δικαιούχος.

Στους πολίτες που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό πληρωμών, δίνεται προθεσμία 3 μηνών από την επομένη της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ, τον λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο.

Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί λογαριασμός πληρωμών εντός της ως άνω προθεσμίας, το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο έπαθλο λογίζεται ως αδιάθετο. Ως αδιάθετο λογίζεται επίσης και κάθε χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε έπαθλο, σε περίπτωση αποβίωσης νικητή σε προγενέστερο από την πληρωμή των επάθλων χρόνο.

Τα έπαθλα είναι σε κάθε περίπτωση προσωπικά και το δικαίωμα λήψης τους δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται.

Υπενθυμίζεται ότι τα χρηματικά έπαθλα του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε καμιά κράτηση υπέρ του δημοσίου ή τρίτου.

Συνδεθείτε στην ΑΑΔΕ για να δείτε αν κερδίσατε πατώντας ΕΔΩ