Η εορταστική φορολοταρία Δεκεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί στο τελευταίο δεκαήμερο του έτους, προσφέροντας χρηματικά έπαθλα έως και 100.000 ευρώ. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, η ειδική αυτή κλήρωση θα διεξαχθεί επιπλέον της καθιερωμένης μηνιαίας φορολοταρίας.

Στην επιπλέον κλήρωση του Δεκεμβρίου θα αναδειχθούν δώδεκα (12) τυχεροί λαχνοί που θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ ο καθένας. Παράλληλα, θα υπάρξουν και επιπλέον νικητές που θα λάβουν έπαθλα ύψους 1.000 ευρώ.

Ποιοι λαχνοί συμμετέχουν

Στην εορταστική κλήρωση θα συμμετάσχουν όλοι οι λαχνοί που έχουν συγκεντρωθεί αθροιστικά για κάθε πολίτη από τις έντεκα μηνιαίες κληρώσεις που θα έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ Φεβρουαρίου και Δεκεμβρίου 2025.

Για τον υπολογισμό των ποσών που προέρχονται από τα αδιάθετα υπόλοιπα προηγούμενων κληρώσεων, λαμβάνονται υπόψη οι μηνιαίες κληρώσεις από τον Φεβρουάριο έως και τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Ποιοι πολίτες εξαιρούνται

Από τη συμμετοχή εξαιρούνται:

Όσοι έχουν κερδίσει έπαθλο αξίας τουλάχιστον 5.000 ευρώ σε μία ή περισσότερες μηνιαίες κληρώσεις μέσα στο ίδιο έτος, δεν συμμετέχουν στις υπόλοιπες μηνιαίες κληρώσεις του έτους.

Όσοι έχουν κερδίσει 50.000 ευρώ σε μηνιαία κλήρωση, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην ετήσια εορταστική κλήρωση του ίδιου ημερολογιακού έτους.