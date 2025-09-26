Η φορολοταρία της ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του Αυγούστου 2025 ανέδειξε 556 τυχερούς φορολογούμενους. Ένας μεγάλος νικητής κερδίζει 50.000 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα έπαθλα μοιράζονται σε ποσά από 20.000 έως 1.000 ευρώ. Οι τυχεροί λαχνοί αναρτήθηκαν σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου, στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Δείτε τους τυχερούς λαχνούς εδώ.

Τα ποσά που θα κερδίζουν κάθε μήνα 556 φορολογούμενοι είναι τα εξής:

1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ

5 τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ ο καθένας

50 τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ ο καθένας

500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο καθένας

Στους φορολογούμενους που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, δίνεται προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο, στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet.

Ποιοι συμμετέχουν

Στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που συλλέγει η φορολογική διοίκηση, τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών, υπό τις εξής προϋποθέσεις: