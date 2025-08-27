Πραγματοποιήθηκε σήμερα (27/8) η κλήρωση της φορολοταρίας για τον Ιούλιο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ένας από τους τυχερούς λαχνούς της φορολοταρίας κερδίζει μέχρι και 50.000 ευρώ από την κλήρωση της ΑΑΔΕ, ενώ τα έπαθλα είναι κλιμακωτά.

Δείτε αν ανήκετε στους τυχερούς πατώντας εδώ.

Δείτε τους τυχερούς λαχνούς πατώντας εδώ.