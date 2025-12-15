Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κυκλοφορία των οχημάτων στα διόδια Αφιδνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε φορτηγό όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Όπως φαίνεται στις εικόνες από το σημείο, το φορτηγό καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες, με την Πυροσβεστική να επεμβαίνει άμεσα για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η κίνηση στην περιοχή διεξάγεται με δυσκολία, ενώ συνιστάται στους οδηγούς να επιδεικνύουν υπομονή και προσοχή έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.