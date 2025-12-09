Νεκρός απεγκλωβίστηκε ο 52χρονος οδηγός του φορτηγού που ανετράπη νωρίτερα, σε παράδρομο της Ιονίας Οδού.
Την επιχείρηση απεγκλωβισμού πραγματοποίησε η 5η ΕΜΑΚ με χρήση διασωστικής σειράς, αφού προηγουμένως, έγινε άρση του τράκτορα με τη βοήθεια γερανών, δύο ιδιωτών, από την ‘Αρτα.
Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ανδρών της Πυροσβεστικής ο απεγκλωβισμός του οδηγού δεν ήταν εφικτός και στον τόπο του συμβάντος χρειάστηκε να μεταβεί γερανοφόρο για να επαναφέρει σε ορθή θέση το βαρύ όχημα για να ακολουθήσει η επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού.
Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, ο οδηγός που κατευθυνόταν στην Πάτρα, τον τόπο καταγωγής του, μπήκε στον παράδρομο λόγω των αγροτικών μπλόκων στην Ιόνια Οδό.
