Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε παράδρομο της Ιόνιας Οδού, περίπου στις 19:30, όταν φορτηγό με ελληνικές πινακίδες που μετέφερε λάδια, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός οδοστρώματος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας Άρτας, οι οποίες επιχειρούν τον απεγκλωβισμό του Έλληνα οδηγού από την καμπίνα του οχήματος. Η επιχείρηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς μεγάλη ποσότητα λαδιών έχει χυθεί στο οδόστρωμα, δημιουργώντας αυξημένο κίνδυνο ολισθηρότητας.

Για την ενίσχυση της προσπάθειας, στο σημείο κατέφθασε και κλιμάκιο της 5ης ΕΜΑΚ, προκειμένου να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης και απεγκλωβισμού. ύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζει το περιστατικό, αναμένεται η συνδρομή γερανού για την ανάσυρση του βαρέος οχήματος και τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Η ανατροπή του φορτηγού συνέβη στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού, στο 145,6ο χιλιόμετρο, κοντά στη Σκαμνιά, σε σημείο όπου ήδη έχει εκτραπεί η κυκλοφορία εξαιτίας του αγροτικού μπλόκου στον ανισόπεδο κόμβο της Άρτας.