Τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχε προηγηθεί τροχαίο μεταξύ δύο ΙΧ. Η νταλίκα, προκειμένου να αποφύγει τα οχήματα, έκανε έναν ελιγμό και ανετράπη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο άτομα.

Σημειώνεται πως στο σημείο η κίνηση ήταν νωρίτερα αυξημένη, με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές.

Μάλιστα όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, τα εμπορεύματα που έπεσαν στο οδόστρωμα οδήγησαν σε πλήρη αποκλεισμό και των τριών λωρίδων για αρκετή ώρα.