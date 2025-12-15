Κύκλωμα που λειτουργούσε σε ενεχυροδανειστήριο στην Ομόνοια αποκάλυψε η έρευνα της Aστυνομίας.

Οι υπεύθυνοι του καταστήματος συνεργάζονταν με συμμορίες, αναλαμβάνοντας να λιώνουν τα κλοπιμαία που τους πήγαιναν.

Πρόκειται για κεντρικότατο ενεχυροδανειστήριο, στην Ομόνοια, στο οποίο πραγματοποίησαν έφοδο οι αστυνομικοί του τμήματος Αγίου Παντελεήμονα τη Δευτέρα (15.12.2025).

Αποκλειστικά πλάνα του ΕΡΤnews δείχνουν τη δράση δύο 35χρονων διαρρηκτών αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς.

Οι δύο διαρρήκτες φέρονται να συνεργάζονταν με το συγκεκριμένο ενεχυροδανειστήριο, ο ιδιοκτήτης του οποίου, σύμφωνα με πληροφορίες των αρχών, λειτουργούσε ως κλεπταποδόχος.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο πίσω μέρος του ενεχυροδανειστηρίου υπήρχαν τρεις μονάδες με τις οποίες έλιωναν τα χρυσά κλοπιμαία, διαδικασία που γινόταν εντός λίγων ωρών, από τη στιγμή που τα έπαιρναν στα χέρια τους.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου προσήχθησαν οκτώ άτομα που βρίσκονταν στο ενεχυροδανειστήριο.

Από τα κλοπιμαία που έκλεψαν οι δύο διαρρήκτες και βρέθηκαν στο ενεχυροδανειστήριο, μέχρι στιγμής, έχουν ταυτοποιηθεί:

Μια Χρυσή λίρα Αγγλίας (κωνσταντινάτο)

Ένα vintage σετ λαιμού που αποτελείται από σκουλαρίκια και δαχτυλίδι με ρουμπίνι και ζιργκόν)

Ένα λευκόχρυσο μονόπετρο δαχτυλίδι με διαμάντι

Ένα κολιέ ροζ χρυσό με μαργαριτάρι

Ένα βραχιόλι ροζ χρυσό

Ένα χρυσό δαχτυλίδι μισόβερο ροζ χρυσό

Και ένα ρολόι ροζ χρυσό με λευκό καντράν.