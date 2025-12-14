Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για τις εικόνες από τη Μπούρσα της Τουρκίας, όπου μαθητές με αυτισμό φέρονται να διδάσκονταν δεμένοι στα θρανία τους. Στο στόχαστρο των ερευνών έχει μπει ένα σχολείο που παρέχει εκπαίδευση σε παιδιά 9 έως 16 ετών με ειδικές ανάγκες, ενώ η Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης της επαρχίας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση.

Το σχολείο βρίσκεται στην περιοχή Οσμανγκάζι και οι επίμαχες εικόνες καταγράφηκαν από γονέα μαθητή με το κινητό του τηλέφωνο. Στο βίντεο φαίνονται παιδιά δεμένα στις καρέκλες τους την ώρα του μαθήματος, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και στα μέσα ενημέρωσης.

Μητέρα μαθητή, η Τιουλάι Γκιουρέλ, κατήγγειλε ότι τα παιδιά όχι μόνο δένονται, αλλά δέχονται και ύβρεις από τους εκπαιδευτικούς. Όπως δήλωσε: «Στην πόλη μας υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά κέντρα, όμως οι εκπαιδευτικοί συχνά δεν έχουν την κατάλληλη κατάρτιση και γνώση για τα παιδιά αυτά». Σύμφωνα με την ίδια, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην εκπαίδευση των μαθητών.

Η κ. Γκιουρέλ πρόσθεσε ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις πρακτικές αυτές «για να διαχειριστούν» τα παιδιά, αντί να τα υποστηρίζουν. «Αυτά τα παιδιά χρειάζονται ήσυχο και ασφαλές περιβάλλον. Ο γιος μου είναι 11 ετών και έχει αυτισμό. Όταν φοιτούσε στην Κόνια, είχε σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Από τότε που μετακομίσαμε, αντιμετωπίζουμε συνεχώς προβλήματα», ανέφερε.

Η ίδια υπογράμμισε ότι οι γονείς δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας και ότι η συμπεριφορά ορισμένων εκπαιδευτικών προκαλεί ψυχολογική πίεση στα παιδιά. «Υπάρχουν δάσκαλοι που καταφεύγουν στη βία, επειδή δεν διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία και γνώσεις», κατέληξε.

Otizmli öğrenciler iple bağlandı, MEB hemen harekete geçti Bursa’da eğitim veren BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda, otizmli öğrencilerin sıralara bağlanarak ders işlendiği görüntüler ortaya çıktı. 9-16 yaş arasındaki özel gereksinimli öğrencilere eğitim… pic.twitter.com/91Zw8cVpQT — Objektif Türk (@objektifturkcom) December 8, 2025

Πηγή: yenisafak