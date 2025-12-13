Άμεσες μεταφορές χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών θα είναι πλέον η νέα πραγματικότητα για τους Ευρωπαίους πολίτες από τον Σεπτέμβριο του 2025. Οι συναλλαγές θα ολοκληρώνονται μέσα σε δευτερόλεπτα, με χρέωση ίση με αυτή ενός απλού εμβάσματος. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή που καταργεί τον παραδοσιακό τρόπο μεταφοράς χρημάτων, ενώ οι νέες χρεώσεις θα είναι χαμηλότερες από τις σημερινές μη άμεσες πληρωμές.

Η δυνατότητα αποστολής χρημάτων σε πραγματικό χρόνο αναμένεται να απελευθερώσει περίπου 220 δισ. ευρώ ημερησίως, ποσά που σήμερα παραμένουν δεσμευμένα μέχρι να ολοκληρωθεί η πίστωση στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο και οι προθεσμίες εφαρμογής

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2024 στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, τροποποιείται το πλαίσιο λειτουργίας των άμεσων μεταφορών πίστωσης σε ευρώ. Οι νέες διατάξεις τέθηκαν σε ισχύ στις 5 Μαρτίου 2024.

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών της Ευρωζώνης υποχρεούνται να συμμορφωθούν σταδιακά: έως τις 5 Δεκεμβρίου 2024 να αποδέχονται άμεσες πληρωμές και έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2025 να μπορούν να αποστέλλουν τέτοιες συναλλαγές.

Πώς αλλάζουν οι συναλλαγές

Με βάση τη νέα νομοθεσία, οι άμεσες μεταφορές χρημάτων (εμβάσματα) θα γίνουν:

1. Υποχρεωτικές για όλους τους παρόχους πληρωμών στην ΕΕ έως το φθινόπωρο του 2025, τόσο για τις εμπορικές όσο και για τις κεντρικές τράπεζες.

2. Οικονομικότερες, καθώς η χρέωση θα εξισώνεται με εκείνη του φθηνότερου εμβάσματος που προσφέρει κάθε τράπεζα. Στην Ελλάδα, αυτό σημαίνει κόστος μικρότερο του 1 ευρώ, έναντι 4-5 ευρώ σήμερα. Παράλληλα, το κόστος για διασυνοριακές συναλλαγές θα εξισώνεται με εκείνο των εγχώριων.

3. Πιο ασφαλείς, καθώς οι τράπεζες θα εφαρμόζουν πρόσθετη επαλήθευση μέσω αντιστοίχισης του ΙΒΑΝ με το όνομα του δικαιούχου, ώστε να αποτρέπονται λάθη ή απάτες πριν την ολοκλήρωση της πληρωμής.

4. Απρόσκοπτες, με τα συστήματα ελέγχου να προσαρμόζονται ώστε να μειωθεί ο χρόνος απόρριψης συναλλαγών από 20 σε 10 δευτερόλεπτα. Έτσι, οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται ταχύτερα και με μεγαλύτερη αξιοπιστία.