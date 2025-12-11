Περιπέτεια έζησαν 90 μαθητές από σχολείο της Αθήνας κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στα Χανιά, όταν η επίσκεψή τους στην περιοχή του Αποκόρωνα εξελίχθηκε απρόοπτα.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (11/12), αρκετοί μαθητές εμφάνισαν συμπτώματα δύσπνοιας, ενώ βρίσκονταν στον Αποκόρωνα, προκαλώντας ανησυχία στους συνοδούς και στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, δώδεκα από τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάμου, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ορισμένα διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ άλλα με ιδιωτικά μέσα.

Στους μαθητές έγινε χορήγηση μάσκας και ιατρική παρακολούθηση, με τους γιατρούς να παραμένουν σε ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Τα παιδιά παρέμειναν στο Κέντρο Υγείας έως τις 6:30 το απόγευμα, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.