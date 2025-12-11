Τουλάχιστον 30 μαθητές σχολείου στην Ερμιόνη παρουσίασαν ξαφνικά συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Οι αρχές αποφάσισαν σήμερα (11/12) το προληπτικό κλείσιμο του Γυμνασίου, το οποίο αναμένεται να παραμείνει κλειστό και την Παρασκευή, ώστε να πραγματοποιηθεί απολύμανση και να αξιοποιηθεί το τετραήμερο για να διακοπεί η αλυσίδα μετάδοσης.

Ο δήμαρχος Ερμιόνης, Γιάννης Γεωργόπουλος, μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ, ανέφερε ότι τα κρούσματα αφορούν το Γυμνάσιο της περιοχής Κρανιδίου και πως η υγεία των μαθητών δεν εμπνέει ανησυχία. Τόνισε επίσης ότι τυχόν νοσηλείες γίνονται αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους. Στο σχολείο φοιτούν συνολικά 300 μαθητές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών, πρόκειται πιθανότατα για ιογενή γαστρεντερίτιδα, γεγονός που εξηγεί την ταχεία μετάδοση. Οι μαθητές εμφάνισαν διάρροια, εμετούς και πυρετό.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι η πρόσφατη σχολική εκδρομή δεν σχετίζεται με τη διασπορά του ιού, καθώς ορισμένα παιδιά είχαν ήδη εμφανίσει συμπτώματα και είχαν παραμείνει στο σπίτι τους πριν από αυτήν.

Τέλος, το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου έχει ενημερώσει τον ΕΟΔΥ, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει τους απαραίτητους ελέγχους.