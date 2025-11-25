Από τη σχολική αίθουσα σε γκαρσονιέρα καλούνται να μετακινηθούν μαθητές δημοτικού στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς η αλλαγή χώρου διδασκαλίας αναμένεται να ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris, η διεύθυνση του δημοτικού σχολείου ενημέρωσε σήμερα τους γονείς των παιδιών της Β’ τάξης ότι, λόγω έλλειψης διαθέσιμων αιθουσών, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε γκαρσονιέρα της περιοχής.

Οι μαθητές, ηλικίας 7 και 8 ετών, θα μετακινούνται καθημερινά πεζή από το σχολείο προς τον νέο χώρο συνοδευόμενοι από τη δασκάλα τους. Στα διαλείμματα θα επιστρέφουν στο σχολείο, ώστε να βρίσκονται μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές.

Η ανακοίνωση αυτή, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε την οργή και την αγανάκτηση των γονέων που δεν μπορούν να καταλάβουν πώς οι αρμόδιοι έλαβαν μία τέτοια απόφαση.

«Είναι δυνατόν εν έτη 2025 να μην μπορούν να βρουν λύση στα κτιριακά προβλήματα» αναφέρουν μιλώντας στο patris ενώ παράλληλα αντιδρούν για τις συνθήκες εκπαίδευσης των παιδιών τους.

«Πώς θα κάνουν μάθημα σε μία γκαρσονιέρα, πώς θα μεταφέρονται από την γκαρσονιέρα στο σχολείο… Υπάρχει ασφάλεια σε όλο αυτό», αναρωτιούνται τονίζοντας πως «θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως τάξη η αίθουσα διδασκόντων που χρησιμοποιείται λίγες ώρες τη μέρα από τους δασκάλους».