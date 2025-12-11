Μια μικρή… οικονομική «ανάσα» πριν τις γιορτές περιμένει τους δικαιούχους του ΟΠΕΚΑ. Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, όλα τα μηνιαία επιδόματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τους, ανακουφίζοντας περισσότερους από 1 εκατομμύριο συμπολίτες. Από το Επίδομα Παιδιού Α21 μέχρι τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα, οι πληρωμές του Δεκεμβρίου κλείνουν τον κύκλο των παροχών για το 2025, στηρίζοντας οικογένειες και ηλικιωμένους ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Ποια επιδόματα καταβάλλονται

Για τον μήνα Δεκέμβριο, θα πιστωθούν τα εξής:

Επίδομα Παιδιού Α21

Επίδομα Στέγασης

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)

Αναπηρικά & Προνοιακά Επιδόματα

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

Επίδομα Ομογενών

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας

Υπενθυμίζεται ότι ορισμένα επιδόματα, όπως το Α21, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Επίδομα Γέννησης, καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Δύο πληρωμές για το Επίδομα Παιδιού – Α21

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 έχει ήδη κλείσει για την εκκαθάριση της 6ης δόσης του 2025. Για το επίδομα παιδιού προβλέπονται δύο καταβολές:

22 Δεκεμβρίου 2025 – η τελευταία δόση του έτους

30 Ιανουαρίου 2026 – η πρώτη πληρωμή του νέου έτους

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω ΗΔΙΚΑ ή ΟΠΕΚΑ με κωδικούς Taxisnet, ενώ βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση είναι η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση και η επαρκής σχολική παρουσία.

Στην αίτηση δηλώνονται:

η σχολική μονάδα,

η τάξη,

και ο αριθμός μητρώου του μαθητή.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν επιβεβαιώνονται αυτόματα, απαιτείται σχετικό δικαιολογητικό. Σημαντικό: αίτηση που έχει απλώς «αποθηκευτεί» δεν θεωρείται κατατεθειμένη.

Πόσα χρήματα λαμβάνει κάθε οικογένεια

Το ποσό του επιδόματος εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών:

1ο & 2ο παιδί: 70€, 42€ ή 28€ τον μήνα

3ο παιδί & άνω: 140€, 84€ ή 56€ τον μήνα

Με τις πληρωμές αυτές, ο ΟΠΕΚΑ ολοκληρώνει τον κύκλο παροχών για το 2025, στηρίζοντας οικονομικά εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά ενόψει της γιορτινής περιόδου.