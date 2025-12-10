Με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που ψηφίστηκε στις 9/12/2025 δίνεται πλέον η δυνατότητα τα επιδόματα, οι παροχές και οι οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ να πληρώνονται νωρίτερα από ό,τι συνήθως κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

«Για πολλές οικογένειες, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ δεν είναι απλά ένα βοήθημα στο τέλος του μήνα. Είναι τα ψώνια των γιορτών, οι λογαριασμοί, τα βασικά έξοδα του σπιτιού. Με τη νέα ρύθμιση, τα επιδόματα μπορούν, πλέον, να φτάνουν όταν οι ανάγκες κορυφώνονται, όχι όταν οι γιορτές έχουν περάσει. Αυτός είναι ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής: Να στηρίζει εγκαίρως τους πιο ευάλωτους, με τρόπο οργανωμένο, προβλέψιμο και δίκαιο», δήλωσε σχετικά η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η νέα δυνατότητα αφορά όλες τις παροχές της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018, όπως επίδομα στέγασης/ενοικίου, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, προνοιακά επιδόματα αναπηρίας, επίδομα γέννησης, επίδομα παιδιού, οικογενειακά επιδόματα και τις υπόλοιπες οικονομικές ενισχύσεις και τακτικές παροχές που καταβάλλονται μέσω ΟΠΕΚΑ.

Με ειδική μεταβατική πρόβλεψη, η ρύθμιση ήδη εφαρμόζεται από τον Δεκέμβριο του 2025, επιτρέποντας η καταβολή των επιδομάτων του μήνα να πραγματοποιηθεί έως και δέκα ημέρες πριν από την τελευταία εργάσιμη. Από το 2026 και εφεξής, η ίδια δυνατότητα θα ισχύει μόνιμα για τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα.

Η ρύθμιση τροποποιεί το άρθρο 4 του ν. 4520/2018 και προβλέπει ότι, κατ’ εξαίρεση, τα επιδόματα που μέχρι σήμερα καταβάλλονταν υποχρεωτικά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, μπορούν, με απόφαση της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, να πληρώνονται έως και δέκα ημέρες νωρίτερα στις γιορτές.

Διευκρινίζεται ότι δεν μεταβάλλονται τα κριτήρια ή τα ποσά των επιδομάτων. Αλλάζει, όμως, ο χρόνος καταβολής τους, ώστε η ενίσχυση να φτάνει έγκαιρα κατά τις περιόδους των γιορτών που τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες.