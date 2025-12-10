Η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) θα καταβάλει το Δώρο Χριστουγέννων 2025 μαζί με την προπληρωμή όλων των επιδομάτων ανεργίας, όπως κάθε χρόνο. Η πληρωμή στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση των ανέργων ενόψει των εορτών.

Ημερομηνίες και διαδικασία πληρωμής

Η καταβολή ξεκινά στις 17 Δεκεμβρίου 2025 .

Οι δικαιούχοι θα λάβουν τα ποσά δύο μηνών επιδότησης μαζί με το ετήσιο Δώρο Χριστουγέννων .

Τα χρήματα πιστώνονται αυτόματα στις προπληρωμένες κάρτες των δικαιούχων και είναι διαθέσιμα μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες.

Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στα ΚΠΑ2.

Ποιοι δικαιούνται το Δώρο

Τακτικά επιδοτούμενοι άνεργοι.

Μητέρες που λαμβάνουν ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.

Δικαιούχοι επιδόματος γονικής άδειας.

Υπολογισμός ποσού

Το Δώρο εξαρτάται από τη διάρκεια της επιδότησης μέσα στο έτος.

Για όσους λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου , το βασικό ποσό φτάνει 540 ευρώ .

Σε περίπτωση μικρότερης διάρκειας, καταβάλλονται τρία ημερήσια επιδόματα για κάθε μήνα επιδότησης.

Δικαιούχοι επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας δεν λαμβάνουν το Δώρο Χριστουγέννων.

Σημείωση: Όσοι έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας, η προπληρωμή πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της δήλωσης, η οποία μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω gov.gr.

Με τη διαδικασία αυτή, η ΔΥΠΑ εξασφαλίζει έγκαιρη οικονομική στήριξη για τους ανέργους κατά τη διάρκεια των γιορτών.