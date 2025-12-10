Η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) θα καταβάλει το Δώρο Χριστουγέννων 2025 μαζί με την προπληρωμή όλων των επιδομάτων ανεργίας, όπως κάθε χρόνο. Η πληρωμή στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση των ανέργων ενόψει των εορτών.

Ημερομηνίες και διαδικασία πληρωμής

  • Η καταβολή ξεκινά στις 17 Δεκεμβρίου 2025.

  • Οι δικαιούχοι θα λάβουν τα ποσά δύο μηνών επιδότησης μαζί με το ετήσιο Δώρο Χριστουγέννων.

  • Τα χρήματα πιστώνονται αυτόματα στις προπληρωμένες κάρτες των δικαιούχων και είναι διαθέσιμα μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες.

  • Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στα ΚΠΑ2.

Ποιοι δικαιούνται το Δώρο

  • Τακτικά επιδοτούμενοι άνεργοι.

  • Μητέρες που λαμβάνουν ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.

  • Δικαιούχοι επιδόματος γονικής άδειας.

Υπολογισμός ποσού

  • Το Δώρο εξαρτάται από τη διάρκεια της επιδότησης μέσα στο έτος.

  • Για όσους λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου, το βασικό ποσό φτάνει 540 ευρώ.

  • Σε περίπτωση μικρότερης διάρκειας, καταβάλλονται τρία ημερήσια επιδόματα για κάθε μήνα επιδότησης.

  • Δικαιούχοι επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας δεν λαμβάνουν το Δώρο Χριστουγέννων.

Σημείωση: Όσοι έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας, η προπληρωμή πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της δήλωσης, η οποία μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω gov.gr.

Με τη διαδικασία αυτή, η ΔΥΠΑ εξασφαλίζει έγκαιρη οικονομική στήριξη για τους ανέργους κατά τη διάρκεια των γιορτών.

