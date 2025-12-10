Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθενται σε ισχύ οι νέοι κανόνες του νόμου 5222/2025, οι οποίοι αλλάζουν ριζικά τον τρόπο καταβολής των ενοικίων και τη λειτουργία των μισθωτηρίων. Όλα τα ενοίκια, είτε για κατοικίες είτε για επαγγελματικούς χώρους, θα καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος (κατάθεση, μεταφορά ή πάγια εντολή). Η πληρωμή «στο χέρι» παύει να αναγνωρίζεται.

Στόχοι και πλεονεκτήματα

Ενίσχυση της διαφάνειας και περιορισμός της φοροδιαφυγής .

Προστασία ιδιοκτητών και ενοικιαστών σε περιπτώσεις διαφορών ή καθυστερήσεων.

Διευκόλυνση της ηλεκτρονικής παρακολούθησης των μισθώσεων από τις φορολογικές αρχές.

Κυρώσεις για μη συμμόρφωση

Πληρωμές εκτός τραπεζικού συστήματος δεν αναγνωρίζονται φορολογικά , με απώλεια αποδείξεων ή εκπτώσεων.

Επιβάλλονται πρόστιμα και προσαυξήσεις φόρου σε ιδιοκτήτες που δεν δηλώνουν ηλεκτρονικά τις εισπράξεις.

Ενοικιαστές που δεν πληρώνουν μέσω τράπεζας χάνουν κρατικές ενισχύσεις και επιδόματα.

Η θέση της ΠΟΜΙΔΑ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων καλωσορίζει τη ρύθμιση ως βήμα προς τη διαφάνεια, αλλά ζητά μεταβατικό στάδιο για ηλικιωμένους και μικρούς εκμισθωτές που δεν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση. Επίσης, προτείνει οι συναλλαγές με μετρητά να μην θεωρούνται παραβατικές όταν αφορούν χαμηλά ποσά ή συγγενικές μισθώσεις, όπως αυτές φοιτητών ή οικογενειών.

Τι ισχύει για τα υπάρχοντα μισθωτήρια

Πρέπει να επικαιροποιηθούν έως το τέλος του 2025 για να ενσωματώσουν τη νέα ρήτρα τραπεζικής εξόφλησης.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΑΑΔΕ, χωρίς νέα υποβολή συμβολαίου.

Οδηγίες προς ιδιοκτήτες

Τα μισθώματα να κατατίθενται σε λογαριασμό στο όνομα του εκμισθωτή και όχι τρίτων.

Σε κοινούς λογαριασμούς, το όνομα του ιδιοκτήτη πρέπει να εμφανίζεται πρώτο.

Συνιστάται η καταβολή όλων των μηνιαίων μισθωμάτων εντός του ίδιου οικονομικού έτους για πλήρη συμμόρφωση.

Νομοθετικές λεπτομέρειες

Το άρθρο 210 του νόμου 5222/2025 τροποποιεί τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθιστώντας υποχρεωτική την τραπεζική εξόφληση των μισθωμάτων και προβλέποντας ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι μισθωτές αποκλείονται από κρατικά επιδόματα ή άλλες ενισχύσεις. Τυχόν εξαιρέσεις και τεχνικές λεπτομέρειες θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.