Σπίτι 107 τ.μ. στα Χανιά δηλωμένο με ενοίκιο 5 ευρώ τον μήνα. Γκαρσονιέρα 30 τ.μ. στον Άγιο Δημήτριο στα 10 ευρώ. Διαμέρισμα 133 τ.μ. στην Ηλιούπολη για 20 ευρώ, ενώ κατοικία 199 τ.μ. στο Χαλάνδρι εμφανίζεται να ενοικιάζεται έναντι 30 ευρώ το μήνα.

Οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας επιστροφής ενοικίου αποκάλυψαν ακραίες περιπτώσεις με πολύ μικρά δηλωθέντα ενοίκια. Από τους περίπου 900.000 δικαιούχους επιδότησης ενοικίου, σχεδόν 180.000 δήλωσαν μίσθωμα έως 100 ευρώ τον μήνα, επίπεδα που σε πολλές περιπτώσεις κρίνονται όχι απλώς χαμηλά, αλλά εξωπραγματικά.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη «μαρκάρει» τις χαμηλές δηλώσεις μισθωτηρίων και ετοιμάζεται για στοχευμένους ελέγχους από τις αρχές του νέου έτους. Πριν ξεκινήσει το κύμα διασταυρώσεων, οι φορολογούμενοι που δήλωσαν λανθασμένα ποσά καλούνται να υποβάλουν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025 ώστε να διορθώσουν τα στοιχεία και να λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων, θα βρεθούν στο μικροσκόπιο τα πολύ χαμηλά μισθώματα τα οποία θα διασταυρωθούν με τα δεδομένα που έχει η ΑΑΔΕ από τρίτους φορείς, όπως οι τράπεζες. Παράλληλα, θα ελεγχθούν περιπτώσεις όπου τα αναιτιολόγητα χαμηλά ενοίκια δεν συμβαδίζουν με το προφίλ δαπανών των ενοικιαστών.

Οι πιο κραυγαλέες περιπτώσεις

Οι διασταυρώσεις ανάμεσα στο Ε1 και στα ηλεκτρονικά μισθωτήρια έφεραν στο φως εξωφρενικές δηλώσεις

– Αιγάλεω: 88 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 10 ευρώ

– ⁠Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης: 66 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 10 ευρώ

– ⁠Γαλάτσι: 62 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 25 ευρώ

– ⁠Ίλιον: 75 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 20 ευρώ

– ⁠Άγιος Δημήτριος: 30 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 10 ευρώ

– ⁠Ηλιούπολη: 133 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 20 ευρώ

– ⁠Χαλάνδρι: 119 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 30 ευρώ

– ⁠Νέα Κυδωνία (Χανιά): 107 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 5 ευρώ

– ⁠Περιστέρι: 111 τ.μ. Δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο: 10 ευρώ

Σήμερα, εκτιμάται ότι είναι χιλιάδες οι μισθώσεις ακινήτων οι οποίες είτε δεν έχουν δηλωθεί, είτε υποδηλώνονται, είτε στηρίζονται σε παλιά, ανενεργά μισθωτήρια που συνεχίζουν να εμφανίζουν ποσά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές τιμές των ενοικίων.

Νέο τοπίο από την Πρωτοχρονιά

Για να περιοριστούν τα «μαύρα» μισθώματα, από την Πρωτοχρονιά του 2026 κάθε ευρώ που καταβάλλεται για στέγη, είτε πρόκειται για κύρια κατοικία, είτε για εξοχική, είτε για φοιτητικό σπίτι, θα πρέπει να περνά υποχρεωτικά μέσα από το τραπεζικό σύστημα.

Το οικονομικό επιτελείο αναγνωρίζει ότι το μέτρο δεν θα εξαφανίσει τη φοροδιαφυγή, όμως θα ενισχύσει τη διαφάνεια και θα δώσει στην ΑΑΔΕ περισσότερα εργαλεία διασταύρωσης. Όσοι συνεχίσουν να πληρώνουν ενοίκια με μετρητά θα μένουν εκτός επιδοτήσεων, ακόμη κι αν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Ταυτόχρονα, οι ιδιοκτήτες που θα δέχονται μισθώματα εκτός τραπεζικού συστήματος θα χάνουν την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα. Για τις επιχειρήσεις, η πληρωμή σε μετρητά σημαίνει απώλεια της έκπτωσης δαπάνης.