Ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους πολίτες είναι το στεγαστικό, καθώς τα ενοίκια έχουν ανέβει σε δυσθεώρητα επίπεδα.

Η Τζέσικα κατάφερε να περάσει σε σχολή της Αθήνας, όμως με τις τρέχουσες τιμές ενοικίων δεν μπορεί καν να σκεφτεί την ανεξάρτητη διαβίωση.

Τα διαθέσιμα σπίτια είναι σε κακή κατάσταση, παλιά και χωρίς τις απαραίτητες παροχέ, δήλωσε στo ΜEGA που παρουσίασε το σχετικό ρεπορτάζ.

Ο Μανώλης Μακρής, που διαμένει και εργάζεται στην Ελευσίνα, πληρώνει 300 ευρώ ενοίκιο χάρη στον σπιτονοικοκύρη του που δεν το έχει αυξήσει. Παρ’ όλα αυτά, τα οικονομικά του παραμένουν οριακά.

«Πώς, με 800 ευρώ;».

Ενοίκια… χρυσάφι

Στο Χαλάνδρι, ένα νεόδμητο διαμέρισμα 62 τ.μ. στον πρώτο όροφο, με ένα υπνοδωμάτιο, κοστίζει 1.530 ευρώ τον μήνα. Στον τέταρτο όροφο της ίδιας περιοχής, διαμέρισμα 100 τ.μ. με δύο υπνοδωμάτια νοικιάζεται 1.780 ευρώ.

Στο Παγκράτι, ανακαινισμένο ισόγειο 48 τ.μ., κατασκευής του 1966 και χωρίς κεντρική θέρμανση, ενοικιάζεται 800 ευρώ. Στον πρώτο όροφο, στην ίδια περιοχή, ανακαινισμένο διαμέρισμα 70 τ.μ. σε πολυκατοικία της δεκαετίας του ’60 φτάνει τα 1.200 ευρώ.

Έρευνες δείχνουν ότι μέσα στην τελευταία δεκαετία οι τιμές των ενοικίων έχουν αυξηθεί έως και 83%.