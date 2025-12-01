Από την 1η Ιανουαρίου 2026, όλα τα ενοίκια –κατοικιών και επαγγελματικών χώρων– θα πρέπει να καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, σύμφωνα με το άρθρο 210 του Ν. 5222/2025.

Η νέα ρύθμιση στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές, στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στη διευκόλυνση των ελέγχων από την ΑΑΔΕ.

Υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες

Οι εκμισθωτές θα πρέπει να αναδιατυπώσουν τους όρους των μισθωτηρίων, προβλέποντας ρητά ότι η καταβολή του ενοικίου γίνεται αποκλειστικά μέσω τραπέζης. Επιπλέον, οφείλουν να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ τον ΙΒΑΝ του λογαριασμού τους.

Ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να είναι στο όνομα του εκμισθωτή και όχι τρίτου προσώπου. Σε κοινούς λογαριασμούς, το όνομά του πρέπει να εμφανίζεται πρώτο. Αν υπάρχουν περισσότεροι ιδιοκτήτες, κάθε ένας δηλώνει ξεχωριστό λογαριασμό για το μερίδιό του.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες καλούνται να ζητούν την καταβολή των ενοικίων έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ώστε να διασφαλίζεται η φορολογική έκπτωση.

Υποχρεώσεις για τους ενοικιαστές

Οι ενοικιαστές θα πρέπει να καταβάλλουν όλα τα μισθώματα μέσω τραπέζης μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα. Η πληρωμή θα αποδεικνύεται αποκλειστικά από το τραπεζικό παραστατικό.

Καθυστέρηση ή άρνηση πληρωμής θα θεωρείται μη καταβολή ενοικίου, δίνοντας στον ιδιοκτήτη δικαίωμα έξωσης. Τα τραπεζικά έξοδα θα επιβαρύνουν τον μισθωτή, ενώ επιστροφή ενοικίου θα ισχύει μόνο για όσους πληρώνουν μέσω τραπέζης.

Πιθανές ανησυχίες

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, τα μισθώματα δεν είναι ακατάσχετα. Εάν ο εκμισθωτής έχει οφειλές, η Εφορία μπορεί να δεσμεύσει τα ποσά. Παράλληλα, οι ενοικιαστές ενδέχεται να επιβαρυνθούν με τραπεζικά κόστη για κάθε συναλλαγή.

Επιπτώσεις και προσαρμογές

Για τους ιδιοκτήτες, το νέο σύστημα προσφέρει σαφέστερο αποδεικτικό πληρωμών και περιορίζει τις αμφισβητήσεις. Για το κράτος, συνεπάγεται σημαντικό περιορισμό των «μαύρων» ενοικίων και αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Ωστόσο, τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι ενοικιαστές θα χρειαστεί να προσαρμοστούν σε πιο αυστηρούς κανόνες χωρίς εξαιρέσεις.

Διαβάστε ακόμα: