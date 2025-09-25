Σαφείς οδηγίες και νέες υποχρεώσεις φέρνει η ΑΑΔΕ για τα μισθωτήρια συμβόλαια, με στόχο τον καλύτερο έλεγχο και τη διασταύρωση στοιχείων για ενοίκια, επιδοτήσεις και φορολογικές δηλώσεις.

Όπως εξηγεί ο οικονομολόγος – φοροτεχνικός Μιχάλης Αντωνόπουλος, τα μισθωτήρια πρέπει να είναι ενεργά στο Taxisnet, καθώς «μέσα από αυτά η ΑΑΔΕ αντλεί κρίσιμα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αποφυγή απόκρυψης εισοδημάτων, για τη χορήγηση επιδοτήσεων, για επιστροφές ενοικίου αλλά και για τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος».

Σημαντικό είναι ότι οι μισθώσεις δεν ανανεώνονται αυτόματα με τη λήξη τους. «Ο εκμισθωτής οφείλει να προχωρήσει σε τροποποίηση στο Taxis, διαφορετικά θεωρείται ότι δεν υπάρχει ενεργό μισθωτήριο», τονίζει ο κ. Αντωνόπουλος.

Η προθεσμία για την υποβολή μισθωτηρίου είναι μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την υπογραφή ή τη λήξη του, χωρίς επιβολή προστίμου.

Για παράδειγμα:

Μισθωτήριο που υπογράφηκε στις 01/08/2025 μπορεί να καταχωρηθεί έως τις 30/09/2025.

Αντίστοιχα, για μισθωτήριο με ημερομηνία 31/07/2025, η προθεσμία είναι η 31/08/2025.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 θεσπίζεται μια ακόμη σημαντική αλλαγή, όλα τα ενοίκια θα πρέπει να καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού του εκμισθωτή. «Εάν δεν τηρηθεί η υποχρέωση, ο μισθωτής χάνει το δικαίωμα επιδότησης και ο εκμισθωτής χάνει την έκπτωση 5% στο εισόδημά του», επισημαίνει ο φοροτεχνικός.

Σχετικά με την πρόσφατη απόφαση Α.1132/2025, ο κ. Αντωνόπουλος διευκρινίζει ότι για το 2025, αποκλειστικά για την ενίσχυση ενοικιαστών κύριας και φοιτητικής κατοικίας, δεν απαιτείται τροποποιητική δήλωση για τη συμπλήρωση του αριθμού μισθωτηρίου, αρκεί να ταυτοποιούνται τα στοιχεία μέσω του αριθμού παροχής ρεύματος.

«Οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να μη βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα ή απώλειες φορολογικών και κοινωνικών ωφελημάτων», καταλήγει ο κ. Αντωνόπουλος.

Έως 900 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά – Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Η επιδότηση ενοικίου αφορά τόσο την κύρια κατοικία όσο και τη φοιτητική στέγη. Για την κύρια κατοικία, το ανώτατο ποσό επιστροφής είναι 800 ευρώ, ενώ παρέχεται επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί. Έτσι, μια οικογένεια με δύο παιδιά μπορεί να λάβει έως 900 ευρώ. Για τις φοιτητικές κατοικίες, το ποσό ορίζεται σταθερά στα 800 ευρώ και θα καταβληθεί αυτόματα, βάσει των φορολογικών δηλώσεων που θα έχουν υποβληθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Για να λάβει κάποιος την επιστροφή ενοικίου, πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια. Το εισόδημα των άγαμων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, ενώ για τα ζευγάρια το όριο διαμορφώνεται στις 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το ανώτατο όριο είναι 31.000 ευρώ, αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο.

Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, το ανώτατο όριο είναι 120.000 ευρώ για ένα άτομο, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, ενώ για τους φοιτητές δεν ισχύει περιουσιακό όριο.

Η ΑΑΔΕ έχει διευκρινίσει ότι όσοι δηλώσουν ανακριβή στοιχεία, θα κληθούν να επιστρέψουν το ποσό με επιτόκιο 8,76% και θα αποκλειστούν από το μέτρο για τρία χρόνια. Στόχος της διαδικασίας είναι η στήριξη να κατευθυνθεί αποκλειστικά σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη.