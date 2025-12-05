Κορυφώνεται μέσα στον Δεκέμβριο ο οικονομικός… «μαραθώνιος» των πληρωμών, των δώρων και των επιδομάτων, μαζί με τις υποχρεώσεις των πολιτών, όπως τα τέλη κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η 23η Δεκεμβρίου, οπότε αναμένεται η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης σε περίπου 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους. Για να πιστωθεί το ποσό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υποβάλει εγκαίρως την αίτησή τους στην πλατφόρμα myΘέρμανση.

Παράλληλα, πριν τις γιορτές, οι συντάξεις θα καταβληθούν με αύξηση 2,35%, ενώ οι νέες αποδοχές θα υπολογιστούν με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα, μειώνοντας παράλληλα την προσωπική διαφορά κατά 50%.

Καταβολές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Στις 5 Δεκεμβρίου θα δοθούν 450.000 ευρώ σε 34.350 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων.

Από 1 έως 5 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν πληρωμές σε περίπου 1.000 δικαιούχους για εφάπαξ παροχές. Την ίδια περίοδο η ΔΥΠΑ θα καταβάλει επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενες άδειες μητρότητας και ποσά από προγράμματα απασχόλησης.

Δώρο Χριστουγέννων και προνοιακές παροχές

Το Δώρο Χριστουγέννων αναμένεται νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Αν και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 21η Δεκεμβρίου, φέτος η πληρωμή θα γίνει την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ώστε οι εργαζόμενοι να το λάβουν εγκαίρως.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει το Δώρο Χριστουγέννων στους ανέργους στις 17 Δεκεμβρίου 2025.

Τέλος, από 22 έως 25 Δεκεμβρίου αναμένεται η καταβολή επιδομάτων Α21, ενοικίου, ΚΕΑ, καθώς και προνοιακών παροχών (αναπηρικά, διατροφικά, στεγαστικής συνδρομής), εξασφαλίζοντας ότι οι δικαιούχοι θα έχουν τη στήριξη τους ενόψει των γιορτών.