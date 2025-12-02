Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και μαζί τους έρχεται ένα ευχάριστο νέο για τους ανέργους. H ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) θα μοιράσει το Δώρο Χριστουγέννων 2025 σε όσους δικαιούνται επιδότηση ανεργίας ή συμμετέχουν σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης.

Αν είσαι άνεργος, αυτό το Δώρο μπορεί να είναι μια ανακούφιση για τα έξοδα των γιορτών. Αλλά όπως συμβαίνει πάντα, υπάρχουν λεπτομέρειες που πρέπει να προσέξεις, ώστε να μην μείνεις εκτός λίστας.

Ποιοι δικαιούνται το Δώρο

Όσοι λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τη ΔΥΠΑ.

Όσοι είναι σε πρόγραμμα μακροχρόνιας ανεργίας.

Όσοι συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας, τα οποία δίνουν επίδομα στο τέλος του έτους.

Το ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος υπολογίζεται ανάλογα με το διάστημα που έλαβε επιδότηση μέσα στη χρονιά. Για παράδειγμα, αν κάποιος έλαβε επίδομα για έξι μήνες, θα πάρει ανάλογο μέρος του Δώρου.

Προσοχή: Ποιοι δεν δικαιούνται

Όσοι δεν συμμετέχουν σε κανένα επιδοτούμενο πρόγραμμα ανεργίας.

Όσοι διέκοψαν οικειοθελώς την επιδότηση.

Όσοι δεν έχουν ανανεώσει την κάρτα ανεργίας τους ή έχουν λήξει οι προθεσμίες.

Είναι σημαντικό να ελέγξεις έγκαιρα ότι όλα τα στοιχεία σου είναι ενημερωμένα. Μια ξεχασμένη ανανέωση κάρτας ανεργίας μπορεί να σημαίνει ότι χάνεις το Δώρο!

Η καταβολή του Δώρου έχει προγραμματιστεί για 17 Δεκεμβρίου 2025 και τα χρήματα θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Αν δεν έχεις ενημερώσει σωστά τον λογαριασμό σου στη ΔΥΠΑ, φρόντισε να το κάνεις άμεσα.

Tip για να μην χάσεις το Δώρο

Έλεγξε ότι η κάρτα ανεργίας σου είναι ενεργή.

Βεβαιώσου ότι η ΔΥΠΑ έχει τα σωστά τραπεζικά στοιχεία σου.

Αν συμμετέχεις σε πρόγραμμα κατάρτισης ή απασχόλησης, σιγουρέψου ότι η παρουσία σου και οι ώρες συμμετοχής έχουν καταγραφεί σωστά.

Με λίγα λόγια, το Δώρο Χριστουγέννων μπορεί να δώσει μια μικρή οικονομική ανάσα σε μια περίοδο που οι ανάγκες είναι πολλές.