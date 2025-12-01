Με συνέπεια, διαφάνεια και πλήρη οργάνωση, ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Νοεμβρίου της ΔΥΠΑ προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ειδικές επαγγελματικές ομάδες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Οι καταβολές αποτελούν βασικό πυλώνα της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη σε χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

Όπως επισημαίνεται, «με τις πληρωμές Νοεμβρίου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό ρόλο της στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης».

Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα αποτελεί μέρος της πολιτικής πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες.

Με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να εφαρμόζει στοχευμένες παρεμβάσεις που ενισχύουν εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Αναλυτικά στοιχεία πληρωμών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας, οι συνολικές δαπάνες και ο αριθμός ωφελουμένων οργανώνονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες.

Α. Επιδόματα ανεργίας και προστασίας εργαζομένων

Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων (τ. ΕΤΑΑ): 11.177,54 € – 18 ωφελούμενοι

Βοήθημα ανεργίας (τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ): 540,50 € – 1 ωφελούμενος

Βοήθημα ανεργίας (τ. ΟΑΕΕ): 375.318,55 € – 619 ωφελούμενοι

Διαθεσιμότητα: 948,01 € – 4 ωφελούμενοι

Επιδόματα εργασίας: 314.013,61 € – 1.077 ωφελούμενοι

Επίσχεση εργασίας – Επίδομα τακτικής ανεργίας: 13.382,38 € – 25 ωφελούμενοι

Τακτικό επίδομα ανεργίας: 64.181.820,20 € – 119.324 ωφελούμενοι

Επιδότηση Av/Griech 1 (E301): 3.837,35 € – 7 ωφελούμενοι

Επίδομα μακροχρόνιων ανέργων: 557.140,00 € – 2.725 ωφελούμενοι

Β. Μητρότητα, γονεϊκές άδειες και κοινωνική προστασία

Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας: 820.980,19 € – 1.211 ωφελούμενες

Συμπληρωματικό Επίδομα Μητρότητας: 1.853.994,57 € – 1.624 ωφελούμενες

Πρόγραμμα Επιδότησης Γονικής Άδειας: 433.126,79 € – 865 ωφελούμενοι

Σπουδαστική άδεια μαθητών/σπουδαστών: 208.194,84 € – 983 ωφελούμενοι

Σπουδαστική άδεια πρακτικής ΕΠΑΣ: 8.555,61 € – 38 ωφελούμενοι

Εφάπαξ Παροχή 300€ μετά από κατάρτιση: 7.200,00 € – 24 ωφελούμενοι

Ειδικό βοήθημα ευάλωτων ομάδων (άρθρο 22, ν.1836/89): 57.132,81 € – 64 ωφελούμενοι

Γ. Εποχικά επιδόματα

Ο Νοέμβριος αποτελεί παραδοσιακά τον μήνα κορύφωσης καταβολών εποχικών βοηθημάτων.

Ειδικά εποχικά βοηθήματα 2020–2024: 53.501,51 € – 75 ωφελούμενοι

Ειδικά εποχικά βοηθήματα 2025: 15.868.439,58 € – 18.362 ωφελούμενοι

Δασεργάτες 2025: 648,60 € – 2 ωφελούμενοι

Αποκλειστικές Νοσοκόμοι 2025: 9.775,94 € – 15 ωφελούμενες

Δ. Ειδικά προγράμματα απασχόλησης

Οι πληρωμές περιλαμβάνουν εκκαθαρίσεις και επικαιροποιήσεις στοιχείων.

Πρόγραμμα 1.135 ανέργων στον τομέα υγείας: 377.036,25 € – 433 ωφελούμενοι

100 άνεργοι σε πυρόπληκτες περιοχές Αττικής: 39.638,37 € – 41 ωφελούμενοι

100 άνεργοι – Β’ Κύκλος Αττικής: 27.026,49 € – 25 ωφελούμενοι

100 άνεργοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ: 78.134,78 € – 77 ωφελούμενοι

4.000 μακροχρόνια άνεργοι στον τομέα υγείας: 1.178.093,02 € – 1.345 ωφελούμενοι

500 τραυματιοφορείς στο δημόσιο σύστημα υγείας: 380.587,51 € – 451 ωφελούμενοι

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα ΥΠΕΝ & ΥΜΑ: 78.770,12 € – 362 ωφελούμενοι