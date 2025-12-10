Φωτογραφίες και βίντεο που φέρεται να απεικονίζουν τους «μυστικούς» γιους του Βλαντίμιρ Πούτιν με την πρώην Ολυμπιονίκη Αλίνα Καμπάεβα κάνουν τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας διεθνές ενδιαφέρον. Τα δύο αγόρια εμφανίζονται να προπονούνται στη γυμναστική, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας τους.

Η σχέση του Ρώσου προέδρου με την Καμπάεβα, αν και ουδέποτε επιβεβαιώθηκε επισήμως, λέγεται ότι ξεκίνησε το 2008, όταν εκείνη ήταν 24 ετών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δυο τους έχουν αποκτήσει τον 10χρονο Ιβάν και τον 6χρονο Βλαντίμιρ Τζούνιορ, οι οποίοι ζουν απομονωμένοι με τη μητέρα τους σε ένα αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα στο Βαλντάι, έξω από τη Μόσχα.

Τις φωτογραφίες και τα βίντεο των παιδιών δημοσίευσε η New York Post, παρουσιάζοντάς τα να συμμετέχουν σε εκδήλωση γυμναστικής που οργάνωσε η Καμπάεβα. Ο Ιβάν εμφανίζεται να μιλά στην κάμερα για τις «κουλ» κινήσεις γυμναστικής που έμαθε από γνωστούς Ολυμπιονίκες, όπως ο Αλεξέι Νέμοφ, η Ευγενία Καναέβα και ο Ταγκίρ Χαϊμπουλάεφ.

Το βίντεο, σύμφωνα με πληροφορίες, γυρίστηκε τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε η πρώην αθλήτρια στην ακαδημία της. Στα αρχεία των αγώνων, τα αγόρια εμφανίζονται με το επώνυμο Σπιρίντονοφ, το οποίο προέρχεται από τον παππού του Πούτιν, Σπιρίντον Πούτιν.

Όπως αναφέρουν οι δημοσιογράφοι Ρόμαν Μπανανίν και Μιχαήλ Ρούμπιν, «οι πληροφορίες για την Καμπάεβα και τα παιδιά της έχουν διαγραφεί από τις κρατικές βάσεις δεδομένων», ενώ η περιοχή γύρω από την κατοικία τους φυλάσσεται αυστηρά.

Οι πρώτες φωτογραφίες και οι αποκαλύψεις

Το αντικαθεστωτικό κανάλι VChK-OGPU στο Telegram δημοσίευσε τον Απρίλιο τις πρώτες φωτογραφίες που φέρεται να δείχνουν τον Ιβάν, περιγράφοντάς τον ως «το πιο μοναχικό αγόρι στη Ρωσία». Σύμφωνα με το κανάλι, συμμετείχε σε παράσταση με τίτλο «Lezginka» στο φεστιβάλ ALINA 2023, που διοργάνωσε η μητέρα του.

Άλλες εικόνες δείχνουν τον μικρό Βλαντίμιρ Τζούνιορ να λαμβάνει μετάλλιο με την ομάδα πολεμικών τεχνών του. Οι φωτογραφίες περιλαμβάνονται και στο βιβλίο The Tsar Himself των Μπανανίν και Ρούμπιν, όπου παρουσιάζονται για πρώτη φορά συγκεντρωμένα στοιχεία για την οικογένεια.

Η οικογένεια Πούτιν και οι φήμες

Ο 73χρονος Ρώσος πρόεδρος έχει δύο επίσημες κόρες, τη Μαρία Βορόντσοβα, 40 ετών, και την Κατερίνα Τιχόνοβα, 39 ετών, από τον γάμο του με τη Λιουντμίλα Πούτιν, πρώην αεροσυνοδό της Aeroflot. Το ζευγάρι χώρισε το 2013, έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαετίες έγγαμου βίου.

Παράλληλα, ο Πούτιν φέρεται να έχει και μία εξώγαμη κόρη, την 22χρονη Ελιζαβέτα Ρουντνόβα, γνωστή και ως Λουίζα Ρόσοβα, η οποία ζει στο Παρίσι. Η φερόμενη σχέση του με την Καμπάεβα, που διαρκεί τουλάχιστον 17 χρόνια, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά του Κρεμλίνου, καθώς τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης απαγορεύεται να αναφέρονται σε αυτή.