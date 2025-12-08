Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο καλούνται οι έφεδροι για στρατιωτική εκπαίδευση το 2026.

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι έφεδροι θα κληθούν για «στρατιωτική εκπαίδευση στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στη Ρωσική Εθνοφρουρά, στις στρατιωτικές μονάδες διάσωσης του Υπουργείου Πολιτικής Άμυνας, Έκτακτων Αναγκών και Αντιμετώπισης Καταστροφών, καθώς και στις υπηρεσίες κρατικής ασφάλειας και στα όργανα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας».

Η ρωσική κυβέρνηση και οι περιφερειακές αρχές έχουν λάβει εντολή να διασφαλίσουν την εφαρμογή των μέτρων, που σχετίζονται με την επιστράτευση πολιτών για εκπαίδευση και τη διεξαγωγή των ασκήσεων. Το διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσής του. Η εκπαίδευση των Ρώσων εφέδρων αποτελεί τακτική διαδικασία που πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Το σχετικό διάταγμα για την κλήση των εφέδρων υπογράφεται από τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Με βάση το προεδρικό διάταγμα, το τμήμα κινητοποίησης του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας εκδίδει οδηγία προς τα στρατολογικά κέντρα των περιφερειών, τα οποία στη συνέχεια προχωρούν στη διανομή των προσκλήσεων προς τους εφέδρους.