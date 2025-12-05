Βλαντίμιρ Πούτιν και ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ έχουν αναπτύξει ένα επίπεδο κατανόησης που καθιστά τις συνομιλίες τους «πραγματικά φιλικές», σύμφωνα με τον κορυφαίο σύμβουλο του Κρεμλίνου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ.

Ο Ουσακόφ ανέφερε ότι η συμμετοχή του γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, στις συνομιλίες της Τρίτης στο Κρεμλίνο, προσέδωσε ένα πιο συστηματικό πλαίσιο στις συζητήσεις.

«Θα έλεγα πως ο τόνος, και δεν φοβάμαι να το πω αυτό, ήταν εποικοδομητικός και φιλικός», δήλωσε ο Ουσακόφ στο ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, την ώρα που ο Πούτιν πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ινδία.

«Ο Πούτιν γνωρίζει τον Γουίτκοφ καλά, τον έχει συναντήσει έξι φορές. Και οι συζητήσεις τους είναι πραγματικά φιλικές. Κατανοεί ο ένας τον άλλο χωρίς στην πραγματικότητα να λέγονται πράγματα», πρόσθεσε.

Συνομιλίες για το ουκρανικό ζήτημα

Ο Ρώσος πρόεδρος είχε πεντάωρη συνάντηση με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ στο Κρεμλίνο, με το επίκεντρο των συνομιλιών να αποτελεί ένα αμερικανικό σχέδιο για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία. Η Μόσχα είχε εξαπολύσει πλήρους κλίμακας εισβολή στη χώρα το 2022. Ο Πούτιν χαρακτήρισε τις συνομιλίες «πολύ χρήσιμες».

Σύμφωνα με τον Ουσακόφ, η συμμετοχή του Κούσνερ ήρθε «την κατάλληλη στιγμή». «Μαζί με τη γοητεία και τη φιλικότητα του Γουίτκοφ, πρόσθεσε ένα στοιχείο μιας συστηματικής προσέγγισης», υπογράμμισε. «Πιστεύω πως εάν εκπονηθεί γραπτώς κάποιο σχέδιο για διευθέτηση, ο Κούσνερ θα έχει αναλάβει μεγάλο μέρος της σύνταξής του».

Επαφές με τον Ουκρανό διαπραγματευτή

Ο Γουίτκοφ είχε συνάντηση με τον κορυφαίο διαπραγματευτή της Ουκρανίας, Ρούστεμ Ουμέροφ, στη Φλόριντα την Πέμπτη, ενώ αναμενόταν να τον συναντήσει εκ νέου σήμερα, σύμφωνα με πηγή με γνώση της υπόθεσης.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν ο Κούσνερ συμμετέχει στις συναντήσεις αυτές με τον Ουμέροφ.