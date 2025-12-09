Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα ως εσφαλμένους τους ευρωπαϊκούς ισχυρισμούς ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει την αποκατάσταση της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε «απόλυτη βλακεία» τα σενάρια περί ρωσικής εισβολής σε χώρα-μέλος του NATO.

Ο Πούτιν, ο οποίος γεννήθηκε στη Σοβιετική Ένωση, είχε χαρακτηρίσει το 2005 την κατάρρευσή της ως τη μεγαλύτερη γεωπολιτική καταστροφή του 20ού αιώνα, επισημαίνοντας ότι εκατομμύρια Ρώσοι οδηγήθηκαν στη φτώχεια και η ίδια η Ρωσία αντιμετώπισε τον κίνδυνο διάλυσης.

Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα κράτος όπου συνυπάρχουν παραλογισμός και καταστολή, θυμίζοντας τη Σοβιετική Ένωση επί Λεονίντ Μπρέζνιεφ. Παράλληλα, δυτικοί ηγέτες προειδοποιούν ότι, αν η Ρωσία επικρατήσει στην Ουκρανία, ο Πούτιν ενδέχεται μελλοντικά να στραφεί κατά του NATO.

Ο Ρώσος πρόεδρος έχει επανειλημμένα απορρίψει τέτοιους ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι μια επίθεση στο NATO θα ήταν παράλογη, δεδομένης της στρατιωτικής υπεροχής της Συμμαχίας έναντι της Ρωσίας.

Αντιδράσεις στις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Πούτιν επιδιώκει να επαναφέρει την «παλιά Σοβιετική Ένωση» και κάλεσε την Ευρώπη να προετοιμαστεί απέναντι στις, όπως είπε, σαφείς ρωσικές προθέσεις που προβλέπουν επίθεση στο NATO.

«Αυτό δεν είναι αλήθεια», απάντησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Μερτς. «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θέλει να αποκαταστήσει την ΕΣΣΔ, διότι αυτό είναι αδύνατο και ο ίδιος το έχει πει επανειλημμένως».

Επίσης, ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι: «το να το συζητάμε δεν είναι ευγενικό προς τους εταίρους μας» και σημείωσε πως «προφανώς ο κ. Μερτς δεν το γνωρίζει αυτό». Καταλήγοντας, τόνισε πως «η ιδέα περί προετοιμασίας επίθεσης στο NATO είναι απόλυτη βλακεία».