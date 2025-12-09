Ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε νέα κριτική στην Ευρώπη, δηλώνοντας ότι «παίρνει ορισμένες κακές κατευθύνσεις», λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση από την Ουάσιγκτον της νέας, έντονα εθνικιστικής, αμερικανικής στρατηγικής για την εθνική ασφάλεια. Το έγγραφο αυτό στρέφεται κατά ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, κυρίως για το ζήτημα της μετανάστευσης.

«Η Ευρώπη πρέπει να προσέξει πολύ», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη στήριξη των αγροτών που πλήττονται από τους δασμούς. «Η Ευρώπη παίρνει ορισμένες κακές κατευθύνσεις—είναι πολύ κακές, πολύ κακές για τον λαό. Δεν θέλουμε η Ευρώπη να αλλάξει τόσο», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω τι εννοούσε.

Η τοποθέτηση του Τραμπ προκλήθηκε από ερώτηση σχετικά με το πρόστιμο εκατομμυρίων δολαρίων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πλατφόρμα X του Ίλον Μασκ. Ο Ρεπουμπλικανός χαρακτήρισε την απόφαση «βρομερή» και υποσχέθηκε να την σχολιάσει αναλυτικότερα αφού ενημερωθεί πλήρως.

Από την πλευρά του, ο Ίλον Μασκ αντέδρασε έντονα, ζητώντας να «καταργηθεί» η ΕΕ.

Η νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ

Την Παρασκευή, η κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε τη νέα «στρατηγική εθνικής ασφαλείας», ένα κείμενο με σαφώς εθνικιστικό περιεχόμενο. Σε αυτό υποστηρίζεται ότι η Ευρώπη κινδυνεύει με «πολιτισμική διαγραφή» αν δεν αντιμετωπίσει τη «μαζική μετανάστευση». «Αν οι τρέχουσες τάσεις συνεχιστούν, η ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή λιγότερα», αναφέρει το έγγραφο.

Η Ουάσιγκτον επικρίνει αποφάσεις της ΕΕ που, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, «υπονομεύουν την πολιτική ελευθερία και την κυριαρχία», καταδικάζοντας παράλληλα «τις πολιτικές για τη μετανάστευση που μεταμορφώνουν την ήπειρο και προκαλούν εντάσεις», καθώς και «την καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης και της πολιτικής αντιπολίτευσης». Το κείμενο αναφέρεται επίσης στην «πτώση των ποσοστών γεννητικότητας» και στην «απώλεια των εθνικών ταυτοτήτων».

Εντάσεις στις διατλαντικές σχέσεις

Οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού παραμένουν τεταμένες από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο. Οι διαφορές επεκτείνονται σε πολλά πεδία, από την προσέγγιση με τη Ρωσία έως την ανοιχτή στήριξη της Ουάσιγκτον προς συντηρητικά και ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη.