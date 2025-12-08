Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Paramount Skydance, ιδιοκτήτριας πλέον του τηλεοπτικού δικτύου CBS, με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε η πρώην σύμμαχός του, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, στην εκπομπή “60 Minutes”. Η επίθεση του Αμερικανού προέδρου ήρθε την ίδια ημέρα που η Paramount Skydance κατέθεσε επιθετική προσφορά εξαγοράς της Warner Bros Discovery.

Η εκπομπή “60 Minutes” πρόβαλε συνέντευξη με τη Ρεπουμπλικανή από την Τζόρτζια, η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά από έντονη διαφωνία με τον Τραμπ. Η προβολή αυτή φαίνεται πως αποτέλεσε την αφορμή για τη δημόσια αντίδρασή του.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε την εκπομπή «σόου» και κατηγόρησε τη νέα ιδιοκτησία του CBS ότι επιτρέπει την προβολή «παραπλανητικών ρεπορτάζ». Όπως έγραψε, «η νέα ιδιοκτησία του 60 Minutes, η Paramount, δεν είναι καλύτερη από την παλιά», προσθέτοντας πως το πρόγραμμα «χειροτέρευσε» μετά την εξαγορά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε επίσης «πλήρη και ολοκληρωτική συγγνώμη» από την εκπομπή και τη δημοσιογράφο Λέσλι Σταλ, κατηγορώντας τους για «εσφαλμένες και συκοφαντικές» αναφορές σχετικά με τον Χάντερ Μπάιντεν, γιο του προέδρου Τζο Μπάιντεν. Μέχρι στιγμής, το CBS News δεν έχει απαντήσει σε αίτημα σχολιασμού.

Η προσφορά εξαγοράς της Paramount Skydance

Την ίδια ημέρα, η Paramount Skydance υπέβαλε προσφορά ύψους 108 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της Warner Bros Discovery. Η πρόταση, αξίας 30 δολαρίων ανά μετοχή, περιλαμβάνει χρηματοδότηση από την εταιρεία Affinity Partners, υπό τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Τραμπ.

Η Paramount Skydance δημιουργήθηκε τον Αύγουστο, όταν η Skydance Media του Ντέιβιντ Έλισον – γιου του εκτελεστικού προέδρου της Oracle, Λάρι Έλισον – απέκτησε τον έλεγχο της Paramount σε συμφωνία 8,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Έλισον είχε δεσμευθεί ότι το δίκτυο CBS θα προβάλλει «ποικίλες ιδεολογικές οπτικές» για τους Αμερικανούς τηλεθεατές.

Πριν από τη συμφωνία, η Paramount είχε καταβάλει 16 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει αγωγή που είχε καταθέσει ο Τραμπ το 2024, σχετικά με συνέντευξη της τότε αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις στο “60 Minutes”. Ο πρώην πρόεδρος είχε ισχυριστεί τότε ότι η εκπομπή παρουσίαζε παραποιημένη εικόνα της πολιτικής του αντιπάλου.