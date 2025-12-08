Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την Κυριακή αμφιβολίες για την εξαγορά της Warner Bros Discovery (WBD) από τη Netflix, υπογραμμίζοντας ότι ο κολοσσός του streaming διαθέτει ήδη «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς» και προειδοποιώντας πως «αυτό θα μπορούσε να γίνει πρόβλημα».

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «θα εμπλακεί στην απόφαση» των εποπτικών αρχών σχετικά με την εξαγορά, η οποία αποτιμάται στα 83 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι δηλώσεις έγιναν σε δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στο Κέντρο Κένεντι, στην Ουάσιγκτον, όπου παρευρέθηκε σε δημόσια εκδήλωση απονομής βραβείων.

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος αποκάλυψε επίσης ότι ο συνδιευθυντής του Netflix, Τεντ Σαράντος, τον επισκέφθηκε πρόσφατα στον Λευκό Οίκο, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνάντησης.

Αν η συμφωνία ολοκληρωθεί στην παρούσα μορφή της, το Netflix θα αποκτήσει την ανταγωνιστική πλατφόρμα HBO Max και τα στούντιο Warner Bros, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση του στην παγκόσμια αγορά ψυχαγωγίας.

Η Netflix αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πλατφόρμα μετάδοσης βίντεο κατά παραγγελία στον κόσμο. Η HBO Max κατατάσσεται τρίτη, πίσω από τη Disney+, ενώ η Amazon Prime Video δεν συμπεριλαμβάνεται στις σχετικές μετρήσεις.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η πλατφόρμα θα αποκτήσει έναν τεράστιο κατάλογο παραγωγών, που περιλαμβάνει κινηματογραφικές σειρές όπως Χάρι Πότερ, Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, τους υπερήρωες της DC Studios (Μπάτμαν, Σούπερμαν, Γουόντερ Γούμαν) καθώς και τηλεοπτικές επιτυχίες όπως το Game of Thrones.

Δεν θα περιληφθούν ωστόσο τα τηλεοπτικά κανάλια της WBD, μεταξύ των οποίων το Discovery Channel και το CNN, καθώς ανήκουν σε ξεχωριστό εταιρικό σχήμα εισηγμένο στο χρηματιστήριο.

Η Netflix επικράτησε στην κούρσα εξαγοράς έναντι δύο ακόμη ενδιαφερομένων, της Comcast και της Paramount Skydance. Ο επικεφαλής της τελευταίας, Ντέιβιντ Έλισον —γιος του πολυδισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, συνιδρυτή της Oracle— θεωρείται ότι διατηρεί στενές σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ.