Ted Sarandos δεν μάσησε τα λόγια του στο TIME100 Summit στη Ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Netflix προκαλεί συζήτηση στη βιομηχανία, δηλώνοντας ότι η εποχή των multiplex ανήκει στο παρελθόν. Οδεν μάσησε τα λόγια του στοστη Νέα Υόρκη . Σε μια συνέντευξη που ξεκίνησε με την ερώτηση «Έχετε καταστρέψει το Χόλιγουντ;», ο συν-CEO του Netflix απάντησε χαμογελώντας: «Όχι, το σώζουμε». Με τον δικό του τρόπο, βέβαια.

Στη συζήτησή του με τον αρχισυντάκτη του Time, Sam Jacobs, ο Sarandos παρουσίασε την άποψη ότι το Netflix όχι μόνο δεν έχει βλάψει τη βιομηχανία, αλλά έχει προσαρμοστεί πολύ πιο γρήγορα σε αυτό που πραγματικά ζητούν οι θεατές. Και αυτή η απαίτηση, όπως υποστηρίζει, είναι σαφής: οι άνθρωποι θέλουν να βλέπουν ταινίες στο σπίτι.

Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη φθίνουσα πορεία του παγκόσμιου box office, ο Sarandos υποστήριξε ότι το κοινό έχει δώσει ξεκάθαρο μήνυμα: «Αν οι εισπράξεις μειώνονται, τι μας λέει αυτό; Ότι οι θεατές προτιμούν να απολαμβάνουν τις ταινίες στον καναπέ τους. Οι στούντιο και οι αίθουσες παλεύουν να διατηρήσουν ένα παράθυρο 45 ημερών, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το πώς έχει συνηθίσει ο κόσμος να καταναλώνει περιεχόμενο σήμερα».

Παρότι το Netflix δεν είναι εντελώς αποκομμένο από το θερινό μοντέλο — η εταιρεία διαθέτει το Bay Theater στο Λος Άντζελες και το ιστορικό Paris Theater στη Νέα Υόρκη — ο Sarandos το ξεκαθαρίζει: τα έσωσαν όχι για να σώσουν την αγορά των αιθουσών, αλλά για να διατηρήσουν την εμπειρία. Και μόνο όταν είναι αναγκαίο για την Οσκαρική επιλεξιμότητα δίνουν στις ταινίες τους μια περιορισμένη, τυπική προβολή.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν η επιθυμία κάποιων δημιουργών να κάνουν ταινίες «για τη μεγάλη οθόνη και το συλλογικό βίωμα» είναι ξεπερασμένη, ο Sarandos δεν δίστασε: «Ναι, για τους περισσότερους. Αν μένεις στο Μανχάταν και μπορείς να πας με τα πόδια σε ένα multiplex, υπέροχα. Οι περισσότεροι άνθρωποι όμως δεν μπορούν».

Κατά τη δική του οπτική, όσοι νοσταλγούν την εποχή όπου μια ταινία έπαιζε για μήνες σε γεμάτες αίθουσες, κρατούν μια εικόνα που δεν αντιστοιχεί πια στον σημερινό τρόπο ζωής. «Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο», είπε. «Σημασία έχει να μην παγιδευτεί το Χόλιγουντ σε έναν τρόπο προβολής που εξυπηρετεί απλώς το πώς οι ίδιοι θέλουν να βλέπει ο κόσμος τις ταινίες τους. Το θέμα είναι πώς θέλει ο κόσμος να τις δει».

Ο Sarandos τόνισε πάντως ότι αγαπά τους κινηματογράφους — απλώς δεν τον «ενοχλεί» η πτώση τους. Αυτό που θα τον ανησυχούσε πραγματικά, είπε, θα ήταν «να σταματήσουν να γίνονται μεγάλες, σπουδαίες ταινίες».

Η συζήτηση έκλεισε με μια δόση χιούμορ. Ο Jacobs υπενθύμισε τη διάσημη δήλωση του πρώην CEO της Time Warner, Jeff Bewkes, το 2010, όταν αυτός είχε ειρωνευτεί το Netflix ρωτώντας αν «ο αλβανικός στρατός θα κατακτήσει τον κόσμο». Σήμερα, ο Sarandos απάντησε: «Θα του το έλεγα στα αλβανικά, αν μπορούσα».

Σε μια βιομηχανία που αναδιαμορφώνεται ίσως πιο γρήγορα από ποτέ, ο Sarandos δείχνει βέβαιος για το μέλλον: η αίθουσα μπορεί να παραμένει σύμβολο του κινηματογράφου, αλλά το κοινό έχει ήδη μετακομίσει στο σπίτι — και το Netflix σκοπεύει να είναι εκεί για να το υποδεχτεί.