Δημοφιλή
- 1
Σπίτια που χρειάζονται ανακαίνιση: Όλα τα προγράμματα επιδοτήσεων που βρίσκονται σε ισχύ
- 2
Η αποκάλυψη από tanea.gr για ενδιαφέρον Μαρίας Αγγελικούση ανάγκασε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να προβεί σε ανακοίνωσ
- 3
Ο Αρκάς γιορτάζει τον Άη Νικόλα με τον Θανασάκη
- 4
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ετοιμάζει λαζάνια με τυριά, μανιτάρια και κρέμα γιαουρτιού
- 5
Τροχαίο ατύχημα για την Πηγή Δεβετζή - Ήταν μέσα σε ΙΧ που τούμπαρε σε τούνελ
- 6
Μελομακάρονα: Η συνταγή από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου που όλοι περιμένατε
- 7
Αλλάζουν τα μισθωτήρια από 1η Γενάρη: Τι να προσέξουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές
- 8
Συναγερμός στο Τσερνόμπιλ: Ο προστατευτικό θόλος για την ραδιενέργεια χτυπήθηκε από drones
- 9
Ανακαίνιση κατοικίας: Όλα τα προγράμματα που προσφέρουν επιδότηση έως και 90%
- 10
Τι ακολουθεί μετά την κακοκαιρία Byron - Η ανάρτηση Κολυδά για την επόμενη εβδομάδα
Joep Beving: Ο πιανίστας – φαινόμενο του μινιμαλισμού, για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Ο Ολλανδός συνθέτης και πιανίστας Joep Beving, μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της σύγχρονης μινιμαλιστικής μουσικής, θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Αθήνα το 2026 στο πλαίσιο της διεθνούς περιοδείας LIMINAL. Το πρόγραμμα της συναυλίας αντλεί από το νέο του άλμπουμ — του οποίου η κυκλοφορία θα προηγηθεί της περιοδείας — καθώς και από […]
Τζέσικα Κουρτέση στα ΝΕΑ: «Είμαι σίγουρη πως ο θεατής θα φύγει προβληματισμένος» – Παγκόσμια πρεμιέρα στο θέατρο Νους
Η ιστορία του περιστρέφεται γύρω από ένα ζευγάρι το οποίο προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του μέσα από μια σειρά συνεδριών ψυχοθεραπείας ζεύγους
Θεοδώρα Τσάμη: «Η ανθρώπινη αξία γεννιέται στις ατέλειες»
Η Θεοδώρα Τσάμη μιλά για τον διπλό της ρόλο στον Μισάνθρωπο του Μολιέρου, τη μετάφραση, την Αρσινόη και τις ανθρώπινες ρωγμές που αποκαλύπτονται στη σκηνή.
Θανάσης Λάλας: Ο Τσίπρας με το βιβλίο του επιτυγχάνει ένα προσωπικό ξεκαθάρισμα
Ο Θανάσης Λάλας μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», αναφερόμενος τόσο στην προσωπική του πορεία όσο και σε πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα της επικαιρότητας. «Δεν ένιωσα ποτέ το όνομά μου να με βαραίνει στις επιλογές μου», δήλωσε ο γνωστός δημοσιογράφος και συγγραφέας, επισημαίνοντας ότι μπορεί να έχει «μέτριο μυαλό», αλλά διαθέτει όραμα. Όπως είπε, […]
Ο ταλαντούχος Νικηφόρος: Ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού που μιλά μέσα από τη ζωγραφική – Η έκθεσή του στην Αθήνα
Υπάρχουν ψυχές που μιλούν με τρόπους διαφορετικούς. Ο 14χρονος Νικηφόρος, ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού, βρήκε στη ζωγραφική την πόρτα που ανοίγει τον κόσμο του προς τον δικό μας. Η Sianti Gallery γίνεται μια αγκαλιά και υποδέχεται τα έργα του νεαρού καλλιτέχνη σαν μικρούς κόσμους που ζητούν να συναντηθούν με τους δικούς μας. Κάνοντας ένα πέρασμα […]