Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το 2026 οι Αμερικανοί πολίτες θα μπορούν να επισκέπτονται δωρεάν τα εθνικά πάρκα στις 14 Ιουνίου, ημερομηνία που συμπίπτει με τα γενέθλια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τη Γιορτή της Σημαίας. Ωστόσο, δύο άλλες επετειακές ημέρες που τιμούν τον αγώνα των Αφροαμερικανών για τα πολιτικά δικαιώματα αφαιρούνται από τη λίστα των δωρεάν εισόδων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ημέρες ελεύθερης εισόδου για το 2026 διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από εκείνες των προηγούμενων ετών και παρουσιάζονται από το υπουργείο Εσωτερικών ως «πατριωτικές». Εκτός από τη 14η Ιουνίου, δωρεάν πρόσβαση θα ισχύει την Ημέρα των Προέδρων (16 Φεβρουαρίου), την Ημέρα Μνήμης (5 Μαΐου), το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου, την Ημέρα του Συντάγματος (17 Σεπτεμβρίου) και την Ημέρα των Βετεράνων (11 Νοεμβρίου).

Από το νέο πρόγραμμα απουσιάζουν η Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, στις 19 Ιανουαρίου, και η 19η Ιουνίου, γνωστή ως Juneteenth, που σηματοδοτεί την κατάργηση της δουλείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Δημοκρατική γερουσιάστρια Κάθριν Κορτέζ Μάστο κατηγόρησε τον πρόεδρο ότι «δεν πρόσθεσε απλώς τα γενέθλιά του στη λίστα, αλλά κατάργησε δύο αργίες που τιμούν τον αγώνα των Αφροαμερικανών για τα πολιτικά δικαιώματα και την ελευθερία», προσθέτοντας πως «η χώρα μας αξίζει κάτι καλύτερο».

Αλλαγές προβλέπονται και στους δικαιούχους: από το 2026, δωρεάν είσοδο στις καθορισμένες ημερομηνίες θα έχουν μόνο οι Αμερικανοί πολίτες και οι μόνιμοι κάτοικοι. Οι μη μόνιμοι κάτοικοι θα καταβάλουν κανονικά το εισιτήριο, ενώ το ετήσιο πάσο για ξένους τουρίστες και μη μόνιμους κατοίκους θα τριπλασιαστεί, φτάνοντας τα 250 δολάρια, έναντι 80 δολαρίων για τους Αμερικανούς πολίτες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γιορτάσει φέτος τα γενέθλιά του με μια στρατιωτική παρέλαση στην Ουάσινγκτον, η οποία συνέπεσε με τη 250ή επέτειο από την ίδρυση του αμερικανικού στρατού.