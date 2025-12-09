Τρεις Ρώσοι στρατιώτες καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης έως και 12 ετών για τον βασανισμό και τη δολοφονία του Αμερικανού εθελοντή Ράσελ Μπέντλεϊ, ο οποίος είχε πολεμήσει στο πλευρό της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Ο 63χρονος Μπέντλεϊ, γνωστός για τη φιλορωσική του δράση, είχε εξαφανιστεί τον Απρίλιο του 2023 κοντά στο Ντονέτσκ, περιοχή που ελέγχεται από τη Μόσχα.

Σύμφωνα με το πόρισμα των ανακριτών, οι στρατιώτες ξυλοκόπησαν και βασάνισαν τον Μπέντλεϊ μέχρι θανάτου, προτού επιχειρήσουν να αποκρύψουν το έγκλημα τοποθετώντας το σώμα του σε αυτοκίνητο που στη συνέχεια ανατίναξαν. Η σύζυγός του είχε δηλώσει ότι ο ίδιος είχε φύγει μετά από ουκρανικό βομβαρδισμό, χωρίς να επιστρέψει ποτέ.

Το στρατοδικείο του Ντονέτσκ επέβαλε ποινές κάθειρξης 12 ετών στους δύο από τους κατηγορούμενους και 11 ετών στον τρίτο. Η υπόθεση προκάλεσε αμηχανία στη Μόσχα, η οποία έχει επανειλημμένα ενθαρρύνει ξένους εθελοντές να πολεμήσουν στο πλευρό της. Οι ρωσικές αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό «τραγικό και μεμονωμένο».

Ουκρανοί μπλόγκερ σχολίασαν ότι ο θάνατος του Μπέντλεϊ λειτουργεί ως προειδοποίηση για όσους σκέφτονται να ενταχθούν στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Το δικαστήριο ανέφερε ότι ο Αμερικανός υπήκοος βασανίστηκε μέχρι θανάτου, ενώ προσπαθούσε να αρνηθεί ψευδείς κατηγορίες πως ανήκε σε ουκρανική ομάδα δολιοφθοράς και κατασκοπείας.

Από αριστερός του Τέξας σε φιλοπουτινικό προπαγανδιστή

Όπως ανέφερε το περιοδικό Rolling Stone το 2022, ο Μπέντλεϊ — γνωστός με το παρατσούκλι «ο Καουμπόι του Ντονμπάς» — είχε μεταμορφωθεί από αριστερός ακτιβιστής του Τέξας σε ένθερμο υποστηρικτή του Βλαντίμιρ Πούτιν. Είχε αποκτήσει ρωσική υπηκοότητα και εργαζόταν για το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι στρατιώτες υποστήριξαν ότι συνάντησαν τον Μπέντλεϊ κοντά σε στρατιωτική εγκατάσταση επισκευών, όπου εκείνος ετοιμαζόταν να καταγράψει τις συνέπειες ουκρανικής επίθεσης. Αν και τους είπε ότι ήταν δημοσιογράφος, τον αγνόησαν, του έβαλαν σακί στο κεφάλι και τον βασάνισαν μέχρι θανάτου, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από ρωσικά μέσα τον δείχνει να κάθεται σε κρεβάτι δίπλα σε τυφέκιο, με φιλορωσική σημαία, ένα σουβενίρ από το Τέξας και μια προτομή του Βλαντίμιρ Λένιν. Ο πολεμικός ανταποκριτής της κρατικής τηλεόρασης Γεβγκένι Ποντούμπνι απέτισε φόρο τιμής, δηλώνοντας ότι ήταν τραγικό να σκοτωθεί από εκείνους που θεωρούσε δικούς του, αλλά τουλάχιστον οι δράστες οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη.