Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία πρέπει να προχωρήσει σε εκλογές, παρά τον πόλεμο, λέγοντας: «Χρησιμοποιούν τον πόλεμο για να μην διεξαχθούν εκλογές, αλλά νομίζω ότι ο ουκρανικός λαός θα έπρεπε να έχει αυτή την επιλογή, και ίσως ο Ζελένσκι να κέρδιζε. Δεν ξέρω ποιος θα κέρδιζε, αλλά έχουν πολύ καιρό να διεξαχθούν εκλογές. Ξέρετε, μιλάνε για δημοκρατία, αλλά φτάνουν σε ένα σημείο όπου δεν είναι πλέον δημοκρατία».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας: «Είναι η Ρωσία. Είναι μια πολύ μεγαλύτερη χώρα. Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ».

Παράλληλα, επανέλαβε την κριτική του προς τον Ζελένσκι: «Πρέπει να διαβάσει την πρόταση. Ίσως την έχει διαβάσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα ήταν ωραίο αν την είχε διαβάσει. Οι δικοί του λάτρεψαν την πρόταση. Τους άρεσε πολύ. Οι υφιστάμενοί του, οι κορυφαίοι συνεργάτες του, τους άρεσε αλλά είπαν ότι δεν την έχει διαβάσει ακόμα. Νομίζω ότι πρέπει να βρει χρόνο να την διαβάσει».

Σχολιάζοντας την κατάσταη στην Ευρώπη, ο Τραμπ τόνισε: «Μιλάνε πολύ αλλά δεν κάνουν τίποτα για την Ουκρανία. Εάν η Ευρώπη θέλει να συνεχίζει να υποστηρίζει την Ουκρανία μέχρι να κερδίσει τον πόλεμο, πρέπει να την υποστηρίξει». Πρόσθεσε ακόμη ότι: «Είμαι φιλικός με όλους τους. Εννοώ, τους συμπαθώ όλους, δεν έχω πραγματικούς εχθρούς. Υπήρξαν μερικοί που δεν μου άρεσαν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά στην πραγματικότητα μου αρέσει η ομάδα αυτή. Μου αρέσουν πολύ, αλλά και εγώ και αυτοί γνωριζόμαστε πολύ καλά. Τους γνωρίζω πολύ καλά. Μερικοί είναι φίλοι.

Μερικοί είναι εντάξει. Γνωρίζω τους καλούς ηγέτες. Ξέρω τους κακούς ηγέτες. Ξέρω τους έξυπνους. Ξέρω τους ηλίθιους. Υπάρχουν και μερικοί πραγματικά ηλίθιοι. Αλλά δεν κάνουν καλή δουλειά, η Ευρώπη δεν κάνει καλή δουλειά από πολλές απόψεις.

Δεν κάνουν καλή δουλειά. Μιλάνε πάρα πολύ. Και δεν παράγουν. Μιλάμε για την Ουκρανία: μιλάνε, αλλά δεν παράγουν, και ο πόλεμος συνεχίζεται».

Τέλος, ο Τραμπ επέκρινε την πολιτική μετανάστευσης της Ευρώπης: «Η πολιτική της Ε.Ε. για τη μετανάστευση είναι χαλαρή», επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε «παρακμή» με ηγέτες «αδύναμους».

