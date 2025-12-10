Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε για την κατάσταση στην Ουκρανία, ύστερα από κοινό αίτημα της Δανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Δημοκρατίας της Κορέας, της Σλοβενίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Αναπληρώτρια Επικεφαλής του Γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), Τζόις Μσούγια, επισήμανε ότι τις τελευταίες εβδομάδες σημειώθηκαν «έντονες επιθέσεις με πυραύλους και drones», πολλές εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα και σε συνθήκες παγετού. Όπως ανέφερε, οι επιθέσεις αυτές συνεχίζουν «να σκοτώνουν και να τραυματίζουν αμάχους, καταστρέφοντας κρίσιμες υποδομές και διακόπτοντας βασικές υπηρεσίες».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην Οδησσό και το Χάρκοβο, όπου «μπλακάουτ διάρκειας 12 έως 18 ωρών» αφήνουν ολόκληρες πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση και νερό. Στην Οδησσό, πυραυλική επίθεση «κατέστρεψε υποσταθμό που τροφοδοτούσε αρκετές γειτονιές, συμπεριλαμβανομένου κέντρου φιλοξενίας εκτοπισμένων».

Η κ. Μσούγια προειδοποίησε ότι κάθε πλήγμα σε υποσταθμό ή αγωγό θέρμανσης «μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές βλάβες με σοβαρές συνέπειες για τους αμάχους». Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) έχει ήδη επιβεβαιώσει «εκατοντάδες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγείας μόνο φέτος».

Ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας να αξιοποιήσει την επιρροή του για την τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, τη διασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης ανθρωπιστικής βοήθειας και την επαρκή χρηματοδότηση του χειμερινού σχεδίου, που μέχρι στιγμής έχει καλυφθεί μόλις κατά 65%.

Κλείνοντας, τόνισε ότι «οι Ουκρανοί δεν έχουν την πολυτέλεια να περιμένουν για καλύτερες συνθήκες. Ζουν τον τέταρτο χειμώνα υπό πυρά και στο σκοτάδι».

Αύξηση απωλειών αμάχων και παραβιάσεις δικαιωμάτων

Η Καγιόκο Γκότο, αξιωματούχος της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (DPPA), ανέφερε ότι το 2025 υπήρξε «μία από τις πιο θανατηφόρες χρονιές», με αύξηση 24% στις απώλειες αμάχων σε σχέση με το 2024.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, σύμφωνα με επαληθευμένα στοιχεία, 14.775 άμαχοι —μεταξύ αυτών 755 παιδιά— έχουν σκοτωθεί, ενώ άλλοι 39.322 έχουν τραυματιστεί.

Η κ. Γκότο υπενθύμισε ότι οι επιθέσεις σε υποδομές «είναι παράνομες και απαράδεκτες, ανεξαρτήτως του ποιος τις διαπράττει», και έκανε λόγο για «συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στα κατεχόμενα εδάφη. Εξέφρασε επίσης ανησυχία για τα περιστατικά στη Μαύρη Θάλασσα, προειδοποιώντας ότι αποτελούν «ένα ακόμη βήμα στον επικίνδυνο κύκλο κλιμάκωσης».

Τόνισε ότι κάθε ειρηνευτική λύση πρέπει να διασφαλίζει «την κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της».

Η ελληνική τοποθέτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγγελική Μπάλτα, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας «εν μέσω κατακόρυφης πτώσης της θερμοκρασίας».

Έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία των παιδιών, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να προστατεύονται ιδιαιτέρως» και ότι στην Ουκρανία «τα δικαιώματά τους στη ζωή, την υγεία, την εκπαίδευση και την ταυτότητα παραβιάζονται καθημερινά», με «περισσότερες από 340 επιθέσεις σε σχολεία μόνο φέτος».

Η Ελλάδα χαιρέτισε την πρόσφατη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την «άμεση, ασφαλή και άνευ όρων επιστροφή» των παιδιών από την Ουκρανία που έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία.

Αναφερόμενη στην ειρηνευτική διαδικασία, η κ. Μπάλτα υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τα αποτελέσματα των συζητήσεων στη Γενεύη και στη Φλόριντα μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, υπενθυμίζοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία για την Ουκρανία και την Ευρώπη χωρίς την Ουκρανία και την Ευρώπη».

Η ελληνική πλευρά κάλεσε τη Ρωσία να εγκαταλείψει τις «μαξιμαλιστικές αξιώσεις» και να συμμετάσχει εποικοδομητικά στις συνομιλίες. Η κ. Μπάλτα επανέλαβε ότι η Ελλάδα «θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και των αρχών της κυριαρχίας, ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας».

Όπως τόνισε, «δεν μπορεί να υπάρξει αναγνώριση συνόρων που έχουν αλλάξει διά της βίας», καθώς κάτι τέτοιο θα αποτελούσε «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επικίνδυνο προηγούμενο».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι «τα όπλα πρέπει να σιγήσουν για να ακουστεί η φωνή της ειρήνης» και υπογράμμισε πως «η ίδια η Ουκρανία πρέπει να έχει τον τελικό λόγο, με αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας».