Οι ουκρανικές δυνάμεις κρατούν ορισμένα τμήματα του Ποκρόφσκ, που πολιορκείται από τα μέσα Νοεμβρίου, αλλά ορισμένες μονάδες διατάχθηκαν να υποχωρήσουν έξω από την πόλη την περασμένη εβδομάδα, σε απόσταση 5-7 χιλιομέτρων, δήλωσε σήμερα ο διοικητής του ουκρανικού στρατού.

«Εξακολουθούμε να κρατάμε το βόρειο τμήμα της πόλης, περίπου μέχρι τη σιδηροδρομική γραμμή. Επιπλέον, στα δυτικά του Ποκρόφσκ εκκαθαρίσαμε και ελέγχουμε περίπου 54 τετραγωνικά χιλιόμετρα» είπε ο Ολεξάντρ Σίρσκι σε Ουκρανούς δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση Suspilne, ο Σίρσκι χαρακτήρισε «δύσκολη» την κατάσταση στο Ποκρόφσκ και είπε ότι οι Ρώσοι συγκέντρωσαν εκεί 156.000 στρατιώτες, χρησιμοποιώντας τη βροχή και την ομίχλη ως προκάλυμμα.