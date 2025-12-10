Σε εξέλιξη είναι στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη για τους αγρότες υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η σύσκεψη στο Μαξίμου γίνεται για τα ζητήματα των πληρωμών των αγροτών παρουσία Χατζηδάκη, Τσιάρα, της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ και του επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Στις 3 σήμερα το μεσημέρι ο Κώστας Τσιάρας καλεί τους βουλευτές για ενημέρωση στην κομματική έδρα στην Πειραιώς, δύο μέρες πριν δει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ΚΟ της ΝΔ στη Βουλή.

Π. Μαρινάκης: Είναι απολύτως σεβαστά τα αιτήματα κάθε κλάδου, αλλά δεν πρέπει οι διεκδικήσεις να στρέφονται ενάντια στην υπόλοιπη κοινωνία

Συνάντηση σε υψηλό επίπεδο ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους αγρότες μόλις οι τελευταίοι ορίσουν συγκεκριμένη εκπροσώπηση προανήγγειλε μέσω του Action 24, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος, πάντως, επεσήμανε ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις προκαλούν προβλήματα τόσο στις συγκοινωνίες, όσο και στην οικονομική δραστηριότητα.

«Ναι στον διάλογο, ναι στην ικανοποίηση αιτημάτων χωρίς να δημιουργείται ζήτημα για τη χώρα και την οικονομία της και τους υπόλοιπους πολίτες, όχι δηλαδή με υπερβολές προηγούμενων δεκαετιών. Ναι σε όλα αυτά, αλλά όχι στην παρεμπόδιση κρίσιμων λειτουργιών και στην ταλαιπωρία της κοινωνίας» είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επανέλαβε ότι «η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι δίνει στους πολίτες όχι μόνο στους αγρότες, σε κάθε εργαζόμενο και σε κάθε πολίτη όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας».

Αναφερόμενος στα επεισόδια που σημειώθηκαν σε Κρήτη και Μακεδονία, με επιθέσεις κατά αστυνομικών, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τους δράστες «τραμπούκους και εγκληματίες». Παράλληλα, έκανε λόγο για «ανεκδιήγητες» τοποθετήσεις πολιτικών προσώπων που, όπως είπε, στηρίζουν τέτοιες ενέργειες.

Κ. Τσιάρας: Πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί στο τραπέζι για να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα

Δεν μπορoύν να υπάρξουν λύσεις στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα εάν δεν «καθίσουν και οι δυο πλευρές στο τραπέζι» είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας καταδικάζοντας παράλληλα τις ακραίες συμπεριφορές στις κινητοποιήσεις.

Μιλώντας την Τρίτη σε ΣΚΑΙ και OPEN ο κ. Τσιάρας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πληρωμής του Μέτρου 23 ύψους 157,5 εκατ. ευρώ σε 131.000 δικαιούχους υπογραμμίζοντας ότι «οι πληρωμές ομαλοποιούνται» και ότι «χθες αργά το βράδυ πληρώθηκε το Μέτρο 23», το οποίο δεν προέρχεται από «τα προσδιορισμένα χρήματα της ΚΑΠ”, αλλά από πολιτική επιλογή της κυβέρνησης “να διαθέσει πόρους προκειμένου να δοθούν αποζημιώσεις προς τους αγρότες, διότι την περασμένη χρονιά υπήρχαν μειωμένες παραγωγές».

Έκανε λόγο για μια «μεταβατική χρονιά» και παρουσίασε το υβριδικό σύστημα πληρωμών στους βοσκότοπους, σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να κάνει τη σκληρή και δύσκολη μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ” και ότι «έχουμε αναλάβει την ευθύνη που μας αναλογεί».

Όπως είπε, στόχος είναι «οι Έλληνες αγρότες να αισθάνονται πως τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ κατευθύνονται με διαφάνεια και δικαιοσύνη στους πραγματικούς παραγωγούς».

Καταδίκασε τις εικόνες βίας υπογραμμίζοντας ότι «ακραίες συμπεριφορές δεν μπορεί να τις δέχεται κανείς σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία».