Η κυκλοφορία της γραμμής 8 του μετρό του Παρισιού διεκόπη μεταξύ των σταθμών La Motte-Piquet-Grenelle και République όπως ανακοίνωσε η RATP στα κοινωνικά δίκτυα την Τρίτη το πρωί.

« Αυτό οφείλεται σε βλάβη του μετρό στη Madeleine », διευκρίνισε η διοίκηση των μεταφορών στον λογαριασμό της στο X.

Η κυκλοφορία «επανήλθε σταδιακά, αλλά παραμένει πολύ διαταραγμένη σε ολόκληρη τη γραμμή », προσθέτει.

❌Le trafic est interrompu entre La Motte-Picquet – Grenelle et République et reprendra vers 10:00. Cela fait suite à un métro en panne à Madeleine sur la #Ligne8 #RATP — Ligne 8 (@Ligne8_RATP) December 9, 2025

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, ένας επιβάτης ισχυρίζεται ότι οι επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι για περισσότερο από μία ώρα στο μετρό. «Ακούσαμε έναν θόρυβο και άρχισε να φυσάει δυνατά, σαν να είχε αποσυνδεθεί ένας σωλήνας», λέει ο επιβάτης.

Paris : le trafic interrompu sur la ligne 8, des voyageurs bloqués dans le métro pendant plus d’une heure ➡️ https://t.co/BZVsem1wrY pic.twitter.com/3TdCpP2OH6 — Le Parisien | transports (@transportsidf) December 9, 2025

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα από τα άτομα στο μετρό «κατέληξε να αισθάνεται αδιαθεσία». Από την πλευρά του, ο RATP (φορέας δημοσίων συγκοινωνιών του Παρισιού) δήλωσε ότι «δεν έλαβε αιτήματα για παρέμβαση από την πυροσβεστική υπηρεσία σχετικά με ιατρικό επείγον περιστατικό στη γραμμή 8».

Μετά από αρκετά λεπτά χωρίς καμία πληροφορία, αυτός ο μάρτυρας δήλωσε ότι οι πόρτες του μετρό άνοιξαν και ότι οι επιβάτες μπόρεσαν να «βγουν στις γραμμές» για να περπατήσουν μέχρι τον σταθμό Concorde.

Bloqué dans la @Ligne8_RATP Métro en panne depuis une heure Aucune procédure d’évacuation Un vrai scandale ! Et en plus on se fait engueuler par l’agent de la @RATPgroup Pauvre France ! @ClientsRATP pic.twitter.com/1XTIOQOUa6 — Éric Michoux (@ericmichoux71) December 9, 2025

«Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε ήρεμα και ελεγχόμενα, υπό την επίβλεψη ομάδων RATP», επιβεβαίωσε η εταιρεία μεταφορών.