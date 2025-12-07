Από αύριο, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, επαναλειτουργεί για το επιβατικό κοινό η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας λειτουργίας του δικτύου.

Η επαναλειτουργία πραγματοποιείται τρεις ημέρες νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο, χάρη στην επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου μεγάλου κύκλου δοκιμών συστημάτων και συρμών του ενιαίου πλέον δικτύου, που περιλαμβάνει και την επέκταση προς την Καλαμαριά.

Αν και οι δοκιμές θα συνεχιστούν και μετά την επαναλειτουργία, αποφασίστηκε το Μετρό να λειτουργεί με πλήρες ωράριο κατά την εορταστική περίοδο. Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών και η ομαλή μετακίνηση μέσα στην πόλη.

Αναπροσαρμογή δρομολογίων λόγω δοκιμών

Στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά, το πρόγραμμα δρομολογίων της βασικής γραμμής θα τροποποιηθεί ως εξής:

Πρόγραμμα δρομολογίων από Δευτέρα 8/12 έως Σάββατο 20/12

Δευτέρα έως Παρασκευή: Αναχώρηση πρώτου συρμού από τερματικούς σταθμούς στις 06:30 και τελευταίου στις 23:00.

Σάββατο και Κυριακή: Αναχώρηση πρώτου συρμού στις 08:00 και τελευταίου στις 23:00.

Πρόγραμμα δρομολογίων από Κυριακή 21/12 έως Κυριακή 4/1

Δευτέρα έως Πέμπτη: Πρώτος συρμός στις 05:30, τελευταίος στις 00:30.

Παρασκευή και Σάββατο: Πρώτος συρμός στις 05:30, τελευταίος στις 02:00.

Κυριακή: Πρώτος συρμός στις 05:30, τελευταίος στις 00:30.

Από Δευτέρα 5/1 το πρόγραμμα επανέρχεται στο κανονικό ωράριο:

Δευτέρα έως Παρασκευή: Αναχώρηση πρώτου συρμού στις 06:30 και τελευταίου στις 23:00.

Σάββατο και Κυριακή: Αναχώρηση πρώτου συρμού στις 08:00 και τελευταίου στις 23:00.