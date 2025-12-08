Σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, επαναλειτουργεί για το επιβατικό κοινό η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε προ ημερών υπό τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. Νίκο Κουρέτα, εκπροσώπων της THEMA – Εταιρείας Λειτουργίας και Συντήρησης Μετρό Θεσσαλονίκης και των αναδόχων κατασκευής στο Αμαξοστάσιο του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, τρεις ημέρες νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο, κατέστη δυνατή χάρη στην επιτυχή και ταχύτερη ολοκλήρωση του πρώτου μεγάλου κύκλου δοκιμών συστημάτων και συρμών του ενιαίου πλέον δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Παρότι οι δοκιμές θα συνεχιστούν και μετά την επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, αποφασίστηκε η λειτουργία του μετρό να πραγματοποιείται με πλήρες ωράριο κατά την εορταστική περίοδο, εξασφαλίζοντας καλύτερη εξυπηρέτηση για το επιβατικό κοινό και ομαλή μετακίνηση στην πόλη.

Στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά, το πρόγραμμα δρομολογίων της βασικής γραμμής θα αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τα παρακάτω:

Η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. οι ανάδοχοι κατασκευής και η THEMA συνεχίζουν με συνέπεια την προετοιμασία για την πλήρη ολοκλήρωση και ένταξη της επέκτασης προς Καλαμαριά στο δίκτυο, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφαλή λειτουργία της βασικής γραμμής.

Επαναφορτίζονται οι κάρτες

Οι κάτοχοι καρτών του Μετρό Θεσσαλονίκης που διέθεταν ενεργό πακέτο διαδρομών κατά το διάστημα διακοπής λειτουργίας, μπορούν πλέον να επαναφορτίσουν τις κάρτες τους με τις αντίστοιχες χαμένες μέρες, όπως αναφέρει η ΤΗΕΜΑ σε ανακοίνωσή της.

Από σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, οι κάτοχοι καρτών με ενεργό πακέτο διαδρομών για το χρονικό διάστημα 10 Νοεμβρίου έως και 7 Δεκεμβρίου, μπορούν να απευθύνονται στα εκδοτήρια “Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός (ΝΣΣ)”, “Βενιζέλου”, “Αγίας Σοφίας”, “Παπάφη”, “Νέα Ελβετία” για την εκ νέου φόρτιση των καρτών τους με το αντίστοιχο των ημερών που δε χρησιμοποιήθηκαν», ανακοίνωσε η εταιρία διαχείρισης του μετρό ΤΗΕΜΑ.

Ωράριο λειτουργίας εκδοτηρίων:

Δευτέρα – Παρασκευή: 07:00 – 19:00

Σάββατο & Κυριακή: 08:00 – 20:00.