Η Μονακό πραγματοποίησε μια εκκωφαντική εμφάνιση το βράδυ της Πέμπτης (4/12), στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague, επικρατώντας της Παρί με το εντυπωσιακό 125-104. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα από το Πριγκιπάτο πέτυχε τη μεγαλύτερη επιθετική επίδοση στην ιστορία της διοργάνωσης σε αγώνα που δεν οδηγήθηκε σε παράταση.

Οι γηπεδούχοι ήταν καταιγιστικοί σε όλη τη διάρκεια του αγώνα: σημείωσαν 35 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, 23 στο δεύτερο, 33 στο τρίτο και άλλους 34 στην τελευταία περίοδο. Η συνολική αποδοτικότητα της Μονακό ήταν εντυπωσιακή, καθώς έκλεισε το παιχνίδι με 25/37 δίποντα (68%), 17/28 τρίποντα (61%), 24/28 βολές (86%) και μοίρασε 29 ασίστ.

Μέχρι σήμερα, το κορυφαίο ρεκόρ πόντων σε ματς χωρίς παράταση ανήκε στους 123 πόντους του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ροάν (21/11/2007) και στους επίσης 123 της Μακάμπι κόντρα στη Σκαβολίνι (25/11/2004). Το συνολικό ρεκόρ πόντων στην ιστορία της EuroLeague παραμένει οι 130 πόντοι της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Αναντολού Εφές (6/1/2024), σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην τέταρτη παράταση – δηλαδή με 20 επιπλέον λεπτά αγώνα.