Η γαλλική «μονομαχία» της δωδέκατης αγωνιστικής της EuroLeague, ανάμεσα στη Βιλερμπάν και τη Μονακό (21:00), συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Η ομάδα του Πιερίκ Πουπέ μετρά 3 νίκες και 8 ήττες, ενώ η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη έχει 6 νίκες και 5 ήττες.

Ο Έλληνας προπονητής της Μονακό θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, επιδιώκοντας να επιστρέψει στις νίκες μετά από δύο ήττες στη «διαβολοβδομάδα» από τον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτιζάν. Αντίθετα, η Βιλερμπάν δεν θα έχει στη διάθεσή της τους Μελβίν Αζίνζα, Έντγουιν Τζάκσον και Νάντο Ντε Κολό, ενώ ο Τομά Ερτέλ επιστρέφει κανονικά στην ομάδα.

Παράλληλα, ο Σπανούλης εξέφρασε έντονα παράπονα για τη δομή του φετινού προγράμματος της EuroLeague, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που δημιουργούν οι σερί εκτός και εντός έδρας αγώνες. «Δεν καταλαβαίνω πώς έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα. Κάποιες ομάδες παίζουν επτά συνεχόμενα εκτός και μετά πέντε εντός. Δεν είναι φυσιολογικό. Η προετοιμασία της ομάδας γίνεται δύσκολη και κάποιοι προπονητές κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους», τόνισε χαρακτηριστικά.