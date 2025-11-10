Η EuroLeague επέβαλε περιορισμό στη μεταγραφική δραστηριότητα της Μονακό, όμως ο σύλλογος διευκρίνισε με ανακοίνωσή του ότι το μέτρο είναι διαδικαστικό και όχι οριστική κύρωση.

Η ομάδα υποστήριξε πως η οικονομική της βάση είναι σταθερή και παραμένει πλήρως προσηλωμένη στους στόχους της. Επίσης, τόνισε ότι το ζήτημα θα λυθεί άμεσα, καθώς σέβεται τους κανονισμούς και το Financial Fair Play.

Η επίσημη τοποθέτηση της Μονακό

«Η Μονακό επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκε για την προσωρινή απόφαση που υιοθετήθηκε από το Οικονομικό Συμβούλιο της EuroLeague Basketball, ύστερα από αίτημα της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου (MCC).

Το μέτρο αυτό, το οποίο περιορίζει προσωρινά τη δυνατότητα του Συλλόγου να εγγράφει νέους παίκτες ή προπονητές στις διοργανώσεις της EuroLeague, είναι καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα και δεν αποτελεί κύρωση ή τελική απόφαση.

Ο Σύλλογος επιθυμεί να τονίσει ότι πάντοτε ενήργησε με απόλυτη διαφάνεια και καλή πίστη, τηρώντας με συνέπεια όλες τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την EuroLeague Basketball και άλλους θεσμικούς φορείς. Η AS Monaco Basket διατηρεί ισχυρή οικονομική θέση και έχει εκπληρώσει έγκαιρα και πλήρως όλες τις υποχρεώσεις της προς τους θεσμικούς εταίρους.

Είμαστε βέβαιοι ότι, στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας, ο Σύλλογος θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και διευκρινίσεις που έχουν ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της EuroLeague. Η AS Monaco Basket σέβεται απολύτως τις αρχές της Οικονομικής Σταθερότητας και του Financial Fair Play και θα συνεργαστεί στενά με το Οικονομικό Συμβούλιο, ώστε το ζήτημα να επιλυθεί άμεσα και οριστικά.

Ο Σύλλογος παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στους αγωνιστικούς του στόχους και στη συνέχιση της εκπροσώπησης του Πριγκιπάτου του Μονακό με τον ίδιο επαγγελματισμό, ακεραιότητα και φιλοδοξία που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τη Roca Team».