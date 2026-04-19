Η νέα προκήρυξη του Πυροσβεστικού Σώματος για τις 24 προσλήψεις σε θέσεις στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες είναι πλέον γεγονός, όμως, όπως συμβαίνει πάντα στα Σώματα Ασφαλείας, ο δρόμος προς την κατάταξη δεν κρίνεται μόνο από το πτυχίο ή το μεταπτυχιακό. Υπάρχουν κάποιοι «κόφτες» που, όσο ικανός κι αν είναι ένας υποψήφιος στο αντικείμενό του, μπορεί να τον θέσουν εκτός μάχης πριν καν φτάσει στον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Το «φράγμα» των 35 ετών

Για πολλούς έμπειρους επαγγελματίες της Πληροφορικής, το όριο ηλικίας είναι το πρώτο μεγάλο εμπόδιο. Η προκήρυξη είναι σαφής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχεις γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1991 και μετά. Αν έχεις γεννηθεί το 1990, δυστυχώς η πόρτα μένει κλειστή, ανεξάρτητα από τα προσόντα σου.

Η αυστηρή γραμμή για τα τατουάζ

Εδώ είναι το σημείο που χρειάζεται μεγάλη προσοχή, καθώς η Πυροσβεστική διατηρεί μια πολύ συγκεκριμένη θέση στο θέμα αυτό.

Πού απαγορεύονται:

Αν έχεις δερματοστιξία (τατουάζ) ή piercing σε σημείο που είναι εμφανές όταν φοράς τη στολή, τότε υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο αποκλεισμού.

Το περιεχόμενο μετράει:

Ακόμα κι αν το τατουάζ σου είναι σε σημείο που καλύπτεται, αν το περιεχόμενό του κριθεί προκλητικό, προσβλητικό για το Σώμα ή περιλαμβάνει μηνύματα διακρίσεων και μίσους, ο κανονισμός είναι αμείλικτος.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Όπως προαναφέραμε η προκήρυξη απευθύνεται σε όσους έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1991 και μετά, καθώς το όριο ηλικίας ορίζεται αυστηρά στο 35ο έτος.

Οι θέσεις χωρίζονται σε:

15 Αξιωματικούς (Υποπυραγούς): Για πτυχιούχους ΑΕΙ με ειδικότητες όπως Cybersecurity, AI, Database Administrators και Μηχανικούς Δικτύων.

9 Υπαξιωματικούς (Αρχιπυροσβέστες): Για τεχνικούς υποδομών IT, τηλεπικοινωνιών και ειδικούς συστημάτων GIS.

Προσοχή στον τρόπο αποστολής: Μόνο με συστημένη επιστολή

Ένα από τα σημεία που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι ότι η διαδικασία δεν γίνεται ηλεκτρονικά.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

Να εκτυπώσουν την αίτηση από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr).

Να τη συμπληρώσουν και να τη στείλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Αρχηγείο (Λεωφόρος Κηφισίας 37-39, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123).

Να θυμάστε ότι ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται αυτή της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Αν ο φάκελος σταλεί μετά την Παρασκευή 24 Απριλίου, η αίτηση θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δεν θα ληφθεί υπόψη.

Επιπλέον ευκαιρίες και προτιμήσεις

Σημειώστε ότι έχετε το δικαίωμα να δηλώσετε περισσότερες από μία ειδικότητες στην αίτησή σας. Η σειρά με την οποία θα τις αναγράψετε θεωρείται δεσμευτική σειρά προτίμησης. Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη οι κενές θέσεις μιας ειδικότητας να καλυφθούν από υποψηφίους άλλων κατηγοριών, αν δεν υπάρξει επαρκής κάλυψη, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας για τους επιλαχόντες.

Το τελευταίο check-list πριν το ταχυδρομείο

Ηλικία: Γεννημένοι από το 1991 και μετά. Θητεία (για άνδρες): Εκπληρωμένη με ικανότητα Ι1. Τατουάζ: Προσοχή να μην είναι εμφανές με τη στολή. Δικαιολογητικά: Μην ξεχάσετε τα μη υποχρεωτικά έγγραφα (ξένες γλώσσες, μεταπτυχιακά) που δίνουν τα επιπλέον μόρια για την κατάταξη.

Μην περιμένετε μέχρι την Παρασκευή (24/04) που κλείνουν οι αιτήσεις συμμετοχής. Μαζέψτε τα δικαιολογητικά και κάντε την αίτηση νωρίτερα.

Διαβάστε αναλυτικά την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.